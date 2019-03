5. März 2019, 18:29 Uhr Schalke 04 Plötzlicher Anfall von Rationalität

Schalkes neuer Sportvorstand Jochen Schneider muss am ersten Arbeitstag erklären, warum er den Trainer nicht entlässt.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Jochen Schneider, 48, ahnte vermutlich nichts Böses, als er diesen Anruf erhielt. Der Anrufer war ein alter Bekannter und brauchte sich nicht förmlich vorzustellen, weshalb man schnell zur Sache kam. "Jochen, hättest Du Lust auf Schalke", fragte Clemens Tönnies. "Ja", sagte Schneider.

So hat sich der Fall laut Clemens Tönnies zugetragen, als er auf die Suche nach dem Nachfolger für Christian Heidel ging und als Ersten jenen Mann kontaktierte, den er auf der Kandidatenliste ("in meinem Netzwerk", wie er sich ausdrückte) ganz oben lokalisiert hatte. "Da ist mir Jochen an erster Stelle eingefallen", erzählte Tönnies zum Schmuck einer Geschichte, die er auf ähnliche Weise schon öfter erzählt hat, wenn er in seiner Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04 die neueste Personalie präsentierte. Oft ist das Kennzeichen dieser Chroniken das gute alte Ein-Mann-ein-Wort-Prinzip, so wie Tönnies auch die Szene beschrieben hat, in der ihm Heidel vor anderthalb Wochen sein Rücktrittsgesuch als Sportvorstand vorgebracht hatte. "Fühlst Du Dich in der Lage, Dich täglich zu motivieren, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen?", habe er Heidel gefragt. Heidel habe verneint - "und da habe ich gesagt: Dann ist das Thema zu Ende."

Während bei Schneider ein Ja und bei Heidel ein Nein reichten, um Tatsachen zu schaffen, muss sich Domenico Tedesco vorerst mit einem Jein des Vereins begnügen. Ursprünglich sollte am Karnevalsdienstag die Präsentation des neuen Sportvorstands im Mittelpunkt stehen, aber es ging dann doch erst mal um den jungen Trainer, dessen Beurlaubung nach dem turbulenten 0:4 gegen Düsseldorf überall erwartet worden war. Darüber zu befinden war nun Schneiders erste Amtshandlung, und seine Entscheidung bestand darin, die Entscheidung zu vertagen. "Wir müssen eine Trendwende herbeiführen", erklärte er, "wir können nicht so weitermachen und Spiele wie in Mainz und gegen Düsseldorf abliefern." Für Tedesco bedeutet das, dass er mit seiner Elf am Freitag in Bremen nicht unbedingt gewinnen muss. Dass der Auftritt aber ganz anders aussehen muss als die abgründige Vorstellung gegen Düsseldorf. Besserung muss sichtbar werden, damit er seine Arbeit fortsetzen darf.

Was die Stunde geschlagen hat, das hat sich nun wirklich rumgesprochen auf Schalke. "Wir sind der Top-Kandidat auf den Relegationsplatz", hat am Montag ein Offizieller gesagt, bevor der Aufsichtsrat in Düsseldorf zu Schneiders Amtseinführung zusammentrat und dabei logischerweise auch die Trainerfrage diskutierte. Aus der rationalen Einschätzung der Ausgangslage ergibt sich das vorläufige Bekenntnis zu Tedesco. Auf das Bremen-Spiel folgt das Champions-League-Rückspiel bei Manchester City, dann kommt RB Leipzig nach Gelsenkirchen. Den Verantwortlichen fehlt der Glaube, dass ein neuer Trainer in der Kürze der Zeit das anspruchsvolle Programm besser meistern könnte als Tedesco - abgesehen davon, dass man erst mal einen geeigneten Spezialisten auftreiben müsste. Eine Hauslösung mit dem pensionierten Jahrhunderttrainer und amtierenden Aufsichtsrat Huub Stevens, 65, stand nicht zur Debatte.

Schneider und Tedesco haben sich am Wochenende zum Essen getroffen und mehrere Gespräche geführt. Die beiden kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart. Er habe Tedesco in diesen Tagen "zielorientiert, kämpferisch, ehrgeizig, optimistisch" erlebt, sagte Schneider. Aber er sagte auch, er sei "kein Freund von Lippenbekenntnissen", weshalb er sich auch gern wiederholte: "Wir sind im Kampf um den Klassenerhalt. Wir brauchen die Trendwende."

Nachdem er Tönnies spontan das Ja-Wort gegeben hatte, musste sich Schneider von wohlmeinenden Vertrauten fragen lassen, warum er den Job in Leipzig mit dem Einsatz im Krisenherd Schalke vertausche. Schneider erwiderte darauf, was einige hoffnungsvoll gestartete und nach ein paar Jahren entnervt abgetretene Vorgänger (von Felix Magath bis Christian Heidel) gesagt hatten: "Es ist der Reiz, den Schalke ausstrahlt. Die Herausforderung, Schalke in bessere Gefilde zu führen." Die schöne Legende, die ihm sein bisheriger Chef in Leipzig, Ralf Rangnick, angedichtet hatte, dass er seit Kindertagen "glühender Schalke-Fan" sei, hat Schneider allerdings höflich zurechtgerückt. Sein Onkel sei Schalker gewesen, berichtete der im schwäbischen Mutlangen geborene Schneider, das habe ihn "ein bisschen geprägt". Aber von Haus aus sei er nun mal VfB-Fan.

Im Vordergrund der nächsten Wochen werde der Kampf um den Klassenverbleib stehen, betonte der neue Sportvorstand. Im Hintergrund plant Schneider aber einen grundlegenden Umbau seiner Abteilung. Er will nicht nur einen Sportdirektor engagieren, sondern auch einen Technischen Direktor, der sich vorwiegend mit der Kaderplanung beschäftigt. Mit anderen Worten: Er strebt ein ganz anderes Arbeiten an, als es Heidel praktizierte, der in seinem Amt alle Funktionen auf einmal konzentrierte - und sich damit selbst überforderte. Auf die Frage, warum er dies zugelassen habe, gab Tönnies zu, man habe sich im Sommer vom zweiten Platz der Vorsaison "ein Stück blenden lassen". Nun sieht man zwar wieder klarer auf Schalke, dabei aber auch mitten in den Abgrund hinein.

Jochen Schneider kennt solche Situationen aus Stuttgart, wo er vier Abstiegskämpfe miterlebte, und er kennt auch die Gefühle der Entmutigung, die nach Spielen wie am Samstag um sich greifen. Daraus leitet er die Hoffnung ab, dass Tedesco die eingeforderte Trendwende gelingen könne: "Das ist so im Fußball. Du denkst: Es gibt kein Morgen mehr - und dann geht's doch weiter."