11. August 2019, 18:31 Uhr Schalke Platzverweis für Tönnies

Die Fans des Fußball-Erstligisten verurteilen in Drochtersen die Rassismus-Aussage.

Von Philipp Schneider, Drochtersen/München

Das hatten sie sich ja schön überlegt, die vier Männer und die eine Frau im sogenannten Ehrenrat von Schalke 04. Am Ende einer vierstündigen, teils kontrovers geführten Debatte, hatten sie sich am Dienstagabend dazu entschieden, dem Klub-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies für seine rassistischen Äußerungen keine rote, sondern allenfalls eine gelbe Karte zu zeigen. Rassismus, urteilte der Ehrenrat, sei nicht zu erkennen in Tönnies auf dem "Tag des Handwerks" geäußerten Stammtischgepoltere, wonach es geboten sei, in Afrika Kraftwerke zu finanzieren. Dann nämlich, hatte Tönnies gesagt, "würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren".

Den eigentlich fälligen Platzverweis für diese nicht nur diskriminierende, sondern im rassistischen Sinne verallgemeinernde Wortmeldung sprach nun die Schalker Tribüne aus. Besser noch: die eigens auf einen Dorfplatz ins niedersächsische Drochtersen gereiste Schalker Tribüne.

Fast 2500 Schalker präsentierten am Rande des lockeren 5:0 in der ersten Pokalrunde in der nordwestlich von Hamburg gelegenen Gemeinde selbstgebastelte rote Pappen. "Wir zeigen Rassismus die rote Karte", stand auf einem Banner geschrieben. Und auf den vielen roten Karten im Block war zu lesen: "Clemens Tönnies". Offensichtlich hatte es der Schalker Basis nicht so sehr gefallen, dass sich der oberste Klub-Aufseher nach seiner sprachlichen Entgleisung auch noch quasi selbst für drei Monate hatte beurlauben dürfen. Offensichtlich hatten sich die Schalker daran erinnert, dass sie auf einer Mitgliederversammlung vor sieben Jahren ein "Leitbild" des FC Schalke verabschiedet hatten, an dem Tönnies angeblich mitgearbeitet hatte. In Punkt 8 dieses Leitbildes, das recht wenig Interpretationsspielraum bietet, heißt es: "Von uns Schalkern geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus. Wir zeigen Rassismus die Rote Karte und setzen uns aktiv für Toleranz und Fairness ein."

Auch wenn Tönnies zuzugestehen ist, dass er zuvor nicht auffällig geworden war als Rassist, so lässt sich wohl schlecht behaupten, er habe sich auf dem Handwerkertag aktiv für Toleranz eingesetzt. Die Schalker Kurve hat nun klargemacht, dass sie Tönnies nicht derart ungestraft entkommen lassen möchte und einen Vorgeschmack gegeben, worauf sich Tönnies erst beim ersten Heimspiel gefasst machen muss. "Unsere Fans sind nicht doof. Wenn sich einer hingestellt und gesagt hätte: ,Ich find das cool, was da vorgefallen ist', dann wäre ich zum Zaun gelaufen", sagte der neue Schalke-Trainer David Wagner nach seinem Pflichtspieldebüt. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider warnte in Drochtersen davor, eine "Hetzjagd zu veranstalten". Er "verstehe die Emotionen" in der Debatte, aber man "dürfe es auch nicht übertreiben". Schneider erwarte eine Diskussion auf einer "sachlichen Ebene".

Hetzjagd? Viel sachlicher als ihn die Schalker Fans nun vorlebten, lässt sich Protest nicht äußern.