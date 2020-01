Bundesliga, Schalke 04: Alexander Nübel steht vor der Rückkehr in das Tor des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Laut Medienberichten setzt Keeper Markus Schubert wegen Problemen an der Patellasehne derzeit mit dem Training aus und steht auch für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC nicht zur Verfügung. Trainer David Wagner hatte Schubert in den vergangenen Partien während Nübels Rot-Sperre das Vertrauen geschenkt.

Wagner ist durch Schuberts Verletzung die schwierige Entscheidung in der Torwartfrage abgenommen worden. Der eigentliche Stammkeeper Nübel ist am Freitag nach seiner Rot-Sperre (vier Spiele) erstmals wieder spielberechtigt. Sein in der Winterpause bekannt gemachter Wechsel zum FC Bayern München im nächsten Sommer sorgte zuletzt aber für Wirbel. So hatte Wagner Nübel die Kapitänsbinde entzogen und die Entscheidung über die Nummer eins für den weiteren Saisonverlauf zunächst offen gelassen. Schubert war indes durch Patzer bei der 0:5-Niederlage am vergangenen Wochenende beim FC Bayern in die Kritik geraten. Durch die hohe Niederlage befindet sich Schalke zudem vor dem nächsten Match bei Hertha unter Zugzwang.

Leichtathletik, Hallen-WM: Wegen des Coronavirus hat der Leichtathletik-Weltverband die Hallen-WM im chinesischen Nanjing verschoben. Die für den 13. bis 15. März vorgesehenen Titelkämpfe sollen 2021 entweder in Nanjing oder einem anderen noch festzulegenden Ort stattfinden. Dies teilte die World Athletics am Mittwochabend in Monte Carlo mit. "Wir bedauern, dass wir mit den Organisatoren übereingekommen sind, die Hallen-Weltmeisterschaften auf den März 2021 zu verschieben", hieß es in einer Mitteilung.

Man wisse, dass China alles tue, um den Virus einzudämmen. Die Empfehlung der medizinischen Kommission, die mit der Weltgesundheitsorganisation WHO in Kontakt sei, erlaube es nicht, anders zu reagieren. Die Suche nach einem Ersatzort war in der Kürze der Zeit nicht möglich.

Zuvor hatte bereits der Ski-Weltverband FIS die alpinen Weltcups auf den Olympia-Pisten von Yanqing gestrichen.

Fußball, Premier League: Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League den 15. Sieg in Folge gefeiert und die 70-Punkte-Marke geknackt. Im Nachholspiel bei West Ham United setzten sich die Reds mit 2:0 (1:0) durch, der Tabellenführer hat nach 24 Spielen 19 Punkte Vorsprung auf Meister Manchester City (51). "Unser oberstes Ziel ist es , so viele Punkte wie möglich in einer Saison zu holen. Wir haben jetzt 70 Punkte, das ist eine großartige Zahl, aber das ist uninteressant. Wir müssen weitermachen und wir werden weitermachen", sagte Klopp.

Mohamed Salah traf per Foulelfmeter (35.) für den Champions-League-Sieger, nach einem Konter erhöhte Alex Oxlade-Chamberlain in London auf Vorlage des Ägypters (52.). Liverpool, das zuletzt im FA Cup gegen den Drittligisten Shrewsbury Town nicht über ein 2:2 hinausgekommen war und im Wiederholungsspiel laut Klopp mit seiner U23 antreten wird, hatte das Duell gegen West Ham vom 18. Spieltag wegen der Klub-WM verpasst. Am Samstag (16.00 Uhr) geht es für Liverpool und Klopp mit einem Heimspiel gegen den FC Southampton mit Teammanager Ralph Hasenhüttl weiter.

Fußball, FA Cup: Cup-Verteidiger Manchester City ist trotz der 0:1 (0:1)-Niederlage im Derby gegen Manchester United zum dritten Mal in Folge in das Finale des englischen Liga-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Fußball-Startrainer Pep Guardiola hatte sich im Hinspiel vor mehr als drei Wochen beim Stadtrivalen in Old Trafford mit 3:1 behauptet.Das derzeit zweitplatzierte Team der Premier League hat nun die Chance, den Liga-Cup zum dritten Mal hintereinander zu gewinnen. In den vergangenen sechs Jahren hatte das Team den Cup bereits viermal geholt. Im Finale am 1. März trifft Manchester City nun auf Aston Villa, das Ex-Meister Leicester City am Dienstag mit 2:1 besiegt hatte. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Man City war auch im Rückspiel, dem 181. Stadt-Derby, lange Zeit das überlegene Team, doch den Treffer erzielte der Serbe Nemanja Matic nach 35 Minuten für United. Nach der glücklichen Führung hatten die Gäste noch vor der Pause eine Schrecksekunde zu überstehen, Rahim Sterlings Treffer zum vermeintlichen Ausgleich fand aber keine Anerkennung. In der zweiten Hälfte musste Torschütze Matic nach gelb-roter Karte vom Platz, in Unterzahl gelang United der für das Erreichen des Finals nötige zweite Treffer nicht mehr.

Fußball, 2. Liga: Der VfB Stuttgart hat seinem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo einen perfekten Einstand in der 2. Fußball-Bundesliga beschert. Im ersten Spiel nach der Winterpause setzte sich der Aufstiegsfavorit am Mittwoch mit 3:0 (1:0) gegen den baden-württembergischen Verfolger 1. FC Heidenheim durch. Kapitän Marc-Oliver Kempf (32. Minute), Nicolas Gonzalez (75.) und Mario Gomez (86.) sorgten vor 52 585 Zuschauern in der VfB-Arena für den verdienten Erfolg. Stuttgart rückte durch den Sieg mit nun 34 Punkten vorerst auf den zweiten Tabellenplatz vor und vergrößerte den Abstand auf die viertplatzierten Heidenheimer auf vier Zähler.

Bei Matarazzos Debüt als Chefcoach einer Profimannschaft spielten die Schwaben ganz anders als noch unter seinem in der Winterpause beurlaubten Vorgänger Tim Walter. Es ging nicht mehr wild und teils spektakulär, sondern deutlich geordneter zu. Der als Linksverteidiger aufgebotene Kempf erzielte nach einer guten halben Stunde die Führung, als er nach einer Flanke von Daniel Didavi zunächst per Kopf an FCH-Torhüter Kevin Müller scheiterte, den Abpraller aber dann ins Tor beförderte. Anschließend sorgte der Argentinier nach einer schönen Flanke von Borna Sosa mit einem Kopfball für das 2:0, Gomez erzielte kurz nach seiner Einwechselung den 3:0-Endstand.