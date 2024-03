Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Laut der amtlichen Bekanntmachung Nummer 75/24 hat André Hechelmann am Mittwoch ein hervorragendes Gespräch mit seinen Vorgesetzten beim FC Schalke 04 geführt. Die Unterredung war dem Protokoll zufolge nicht nur "von Respekt und Wertschätzung geprägt", sondern sie führte auch in "einen guten und offenen Dialog", an dessen Ende alle Beteiligten zu einem übereinstimmenden Beschluss gelangten - dass nämlich der Technische Direktor Hechelmann, 39, am besten augenblicklich seine Sachen packt und das Haus verlässt.