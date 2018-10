7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Schalke Mit Maloche zur Zu-Null-Serie

Der Verein befindet sich auf dem Weg der Besserung, vom Standard eines Spitzenteams ist man allerdings noch weit entfernt.

Von Philipp Selldorf, Düsseldorf

Wenn Familie Uth demnächst frierend im Wohnzimmer sitzen sollte, dann ist daran Joachim Löw schuld. Wahrscheinlich lag es zwar nicht in der Absicht des Bundestrainers, dass er Mark Uth ausgerechnet in jenem Moment aus der Fassung brachte, als dieser den Baumarkt betreten hatte, um Holz für den Kamin zu kaufen. Aber hätte Löw seine Botschaft nicht ein wenig nervenschonender übermitteln können? Kaum, dass Uth von seinem Anrufer die Einladung zu den beiden Länderspielen in den Niederlanden und in Frankreich erhalten hatte, sah er sich nicht mehr imstande, den Vorrat für die kühlen Tage zu beschaffen: "Das habe ich dann ganz schnell bleiben lassen und bin wieder raus zum Parkplatz", berichtete der 27 Jahre alte Uth am Samstag nach Schalkes 2:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf.

Zum dritten Sieg seiner Mannschaft binnen acht Tagen hatte der nächste neue Nationalspieler nur als Einwechselspieler beigetragen, doch diese Teilzeitverwendung stellte auch nach Ansicht des Betroffenen keine Misshandlung durch den Trainer dar. Uth hat sich auf Schalke noch nicht unentbehrlich gemacht, in jener aufregenden Stunde im Baumarkt habe er es selbst "gar nicht richtig glauben können", was ihm Löw mitteilte: "Ich bin ja nicht ganz so gut in die Saison gestartet - und dann kommt so ein Anruf." Ähnliches dürfte sicch Teamkollege Sebastian Rudy gedacht haben, den Löw ebenfalls, den Form-Trend ignorierend, zur Nationalelf bestellt hat.

Während Rudy in Düsseldorf in der Reserve verblieb, kam Uth nach einer Stunde in ein Spiel, das weitgehend entschieden war. Kurz nach der Pause hatte Weston McKennie das 1:0 geschossen, sechs Minuten später Guido Burgstaller per Abstauber das 2:0 - fertig war der dritte Zu-Null-Sieg in Serie. Der Favorit hatte sich pflichtgemäß gegen den Aufsteiger durchgesetzt, der "in manchen Phasen" gezeigte habe, "noch nicht reif genug" zu sein, wie Trainer Friedhelm Funkel zugab. So weit, so gut aus Schalker Sicht, aber es gab halt auch diese erste Halbzeit, die zum Teil schwer zu verkraften war. Beide Seiten bekämpften sich nicht nur gegenseitig, sondern taten auch dem Ball Gewalt an.

Uth bekam von der Bank aus Anschauungsunterricht, warum es mit seiner Transformation aus dem Hoffenheimer ins Schalker Spiel noch nicht geklappt hat. Anstelle von ausgefeilten Angriffszügen, wie sie die TSG im Vorjahr im Repertoire hatte, erlebte Uth die ständige Not der Stürmer-Kollegen Burgstaller und Franco Di Santo. Ein langer Ball nach dem anderen zwang die beiden in meist aussichtslose Kopfballduelle, ein Kombinationsspiel fand nur in ausgewählten Moment statt.

Zwar hatte Trainer Domenico Tedesco recht, als er eine Friedhelm-Funkel-Fortuna mit hochverdichteter Deckung erwartete, doch sein Gegenmittel verfing nicht: "Wir wollten ihre Fünferkette überspielen, aber das hat nicht geklappt." Nach der Pause kam Schalke viel besser zurecht, was vor allem am eifrigen McKennie lag, der wie im Europacup-Spiel in Moskau ein bahnbrechendes Tor erzielte: "Weston verkörpert cieles, was wir spielen wollen", lobte Tedesco den 20-Jährigen Texaner.

Nicht nur dank seiner Tore befindet sich Schalke auf dem Weg der Besserung, vom Standard eines Spitzenteams ist man allerdings noch weit entfernt. Manager Christian Heidel erkennt in McKennies energischer, optimistischer Spielweise "das Malochertum, das auf Schalke einfach wichtig ist". Dieser Mythos hat schon dem Kampfstürmer Burgstaller in Gelsenkirchen zu unvermuteter Popularität verholfen. Am Samstag hat ihn das Publikum leidenschaftlich gefeiert für sein Tor, das eine lange Wartezeit beendete. Gnädig haben die Fans darüber hinweggesehen, dass Burgstaller ansonsten einen Tag erwischt hatte, an dem ihm der Umgang mit dem Ball größere Probleme bereitete als der Gegner.

Auf Schalke müsse er sich "mehr in den Dienst der Mannschaft stellen", hat Uth herausgefunden. Der Fußball in Gelsenkirchen ist rauer und rustikaler - doch die Einladung zum Nationalteam hat er als Schalker bekommen.