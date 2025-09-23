Meinung Ben Manga : Für Schalker Verhältnisse ein leiser Rausschmiss Kommentar von Philipp Selldorf 23. September 2025, 16:24 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Ben Manga kam aus Frankfurt mit hohen Erwartungen nach Gelsenkirchen. (Foto: Harry Langer/Harry Langer/dpa)

Auf den ersten Blick ist es typisch Schalke: Da läuft es mal gut, und schon verliert wieder jemand seinen Job. Auf den zweiten Blick behebt der Klub aber bloß einen Fehler, für den nicht mal Manga selbst die Hauptverantwortung trägt.

