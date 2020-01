Es war der 31. Januar 1970, als kurz vor dem Anstoß vier Löwen auf das Spielfeld in der Glückauf-Kampfbahn tapsten. Der damalige Schalke-Präsident Günther Siebert hatte die Raubtiere aus dem Tierpark Westerholt kommen lassen. Sie wurden an die Leine gelegt und marschierten am Mittelkreis auf und ab. Das Ziel war klar: den Gegner einzuschüchtern. Und der hieß natürlich: Borussia Dortmund, der große Rivale. Und auch der Grund war ersichtlich: Denn beim vorherigen Duell in der Hinrunde hatte ein Schäferhund die Schalker provoziert...