Am Samstag um kurz vor halb sechs war es ausgerechnet ein Dortmunder Borusse namens Erling Haaland, der Schalke 04 um wenigstens eine der vielen Sorgen erleichtert hat, die den stolzen Verein in diesen Tagen belasten. Schalke steckt weiterhin mitten in einer Sport-, Führungs-, Finanz- und Identitätskrise wie in den besten schlimmen Zeiten vor 40 Jahren, aber die Angst vor dem Abstieg hat Dortmunds Mittelstürmer mit seinem Treffer zum 1:0 in Düsseldorf vertrieben. So wie sich die Probleme zuletzt auf Schalke epidemisch vermehrt haben, hätte es die Mannschaft womöglich noch hinbekommen, in drei Partien einen Neun-Punkte-Vorsprung auf die Fortuna einzubüßen.

Die Begegnung mit Bayer Leverkusen war also aus Sicht der Hausherren eine Art Bonusspiel, Ambitionen nach oben haben sich die Schalker durch die nahezu methodisch anmutende Ansammlung von zwölf sieglosen Spielen hintereinander abgewöhnt. Er gucke "schon lange nicht mehr auf die Tabelle", hatte Trainer David Wagner am Freitag erklärt. Das hat allerdings auch mit dem aberwitzigen Verletzungspech in seinem Team zu tun. Gegen Leverkusen fehlten zehn Profis. Es kam wie immer: ganz anders. Schalke überraschte seine verprellten Fans mit starkem Kampf und der besten Leistung seit dem Neustart, und der Favorit Bayer Leverkusen musste das 1:1 nach einer enttäuschenden Vorstellung wie eine Niederlage empfinden.

Wagner hatte eine Elf aufgeboten, die den Fachbegriff "Letztes Aufgebot" als Beschönigung erscheinen lässt. Nachdem sich kurzfristig auch noch Benito Raman mit Rückenschmerzen abgemeldet hatte, bildete das Trio mit Ahmed Kutucu, 20, Nassim Boujellab, 20, und dem Debütanten Can Bozdogan, 19, die Offensivreihe. Letzterer beging sein Bundesligadebüt und machte das sehr ordentlich. Auf der Schalker Ersatzbank blieben mangels Masse zwei Plätze frei.

Bayer 04 schien aus der Not des Gegners abzuleiten, dass man diesmal auch mit etwas weniger Mühe zum Erfolg kommen könnte, ein Phänomen, das man in solchen Situationen über Generationen hinweg immer wieder beobachten konnte. Es scheint gewissermaßen zur Erbmasse dieses Vereins zu gehören. Zumindest Peter Bosz war von Beginn an auf Betriebstemperatur - er bekam sofort mit, dass seine Spieler nicht die nötige Spannung mitbrachten. Die erste Torchance für Schalke ließ auch nicht lange auf sich warten: Nach einem Fernschuss von Weston McKennie bekam Kutucu die Gelegenheit zum Nachschuss, aber den Ball nicht unter Kontrolle. Das hätte Bayer eine Warnung sein sollen, aber Bayer ließ sich nicht warnen.

In der Nachspielzeit wäre fast noch das 2:1 für Schalke gefallen - aber Hradecky hält

Zwar übernahmen die Leverkusener nach einer Weile die Mehrheit des Ballbesitzes, aber von Spielkontrolle konnte trotz des Comebacks von Kai Havertz keine Rede sein - wobei Havertz zu den wenigen konstruktiven Kräften gehörte. Mit ihrer spielerischen Überlegenheit wussten die Leverkusener nichts anzufangen, anstatt den Ball über die Breite des Feldes laufen zu lassen, steuerten sie ihn zielsicher dorthin, wo sich die Schalker zur Gefahrenabwehr versammelten. Alexander Nübel, der sich wahrscheinlich auf einen arbeitsreichen Tag eingerichtet hatte, durfte sich mit dem Standardprogramm begnügen. Ein einziges Mal wurde es ernsthaft gefährlich, doch den Kopfball von Lucas Alario konnte Ozan Kabak abblocken. Der Verteidiger ragte wie üblich hervor aus dem Schalker Defensivverein.

In der zweiten Hälfte wollten es die Leverkusener besser machen, aber es ging schlechter weiter. Auf einen der inzwischen raren Schalker Vorstöße folgte eine Schweigeminute des Schiedsrichters - der Kölner Keller hatte Einspruch gegen die Fortsetzung des Spiels eingelegt. Daniel Siebert schaute sich die Szene an und entschied, dass Bayer-Verteidiger Tapsoba die Hand eingesetzt hatte. Daniel Caligiuri nutzte den Elfmeter zum 1:0 (51.).

Fortan hatte das Spiel nur noch eine Richtung und nur noch einen Inhalt. Leverkusen rannte an, Schalke verteidigte leidenschaftlich und ermüdete mit jeder Minute ein bisschen mehr, woran auch die Einwechslung weiterer Nachwuchsspieler namens Becker und Hofmann nichts änderte. Das 1:1 durch Paulinho war nicht das Ergebnis eines Leverkusener Dauerfeuers, aber die logische Folge ihrer Überlegenheit (81.). Das Bild änderte sich danach nicht mehr: Bayer versuchte, das Versäumte nachzuholen, verzettelte sich aber in Hektik und Planlosigkeit. Stattdessen hätte der eingewechselte Gregoritsch in der letzten Sekunde fast noch das 2:1 erzielt - Hradecky rettete stark.