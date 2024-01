Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Medienberichten zufolge saß Darko Churlinov am Sonntagvormittag in einem Hotel in Gelsenkirchen und wartete darauf, dass er den Medizincheck beim FC Schalke 04 absolvieren durfte. Seit Tagen ist die Rede von seiner Rückkehr zu den Königsblauen, denen er in der vorvergangenen Saison als Leihspieler angehörte. Damals machte der Angreifer wilde und manchmal auch richtig gute Sachen, das Publikum liebte ihn, allerdings konnten es sich die Schalker trotz Aufstiegs in die Bundesliga nicht leisten, ihn aus seinem Vertrag mit dem VfB Stuttgart zu lösen. So ging Churlinov nach England zum FC Burnley, der ihn nun aber ebenfalls verleihen möchte - zum FC Schalke ins Ruhrgebiet.