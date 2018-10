3. Oktober 2018, 15:04 Uhr Champions League Schalke trifft auf echte Schalker

Nach dem 1:1 gegen den FC Porto geht es für den FC Schalke 04 in der Champions League nach Russland, genauer zu Lokomotive Moskau.

Dort trifft der Klub auf einige bekannte Akteure, unter anderem auf Benedikt Höwedes.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Die Uefa hat keinen Grund, misstrauisch zu werden, falls sich am Mittwochabend in der Moskauer RZD-Arena Szenen einer brüderlichen Nähe zwischen beiden Widersachern zutragen sollten. Die Begegnung zwischen Lokomotive Moskau und Schalke 04 in der Champions League bringt zwar Glaubensbrüder zusammen, ein Vergleich mit dem suspekten Betriebsderby RB (Leipzig) gegen RB (Salzburg) kommt aber nicht zustande. Echte Schalker treffen auf echte Schalker, das ist das Motto des Abends in der russischen Hauptstadt, und womöglich hat Lokomotive dabei mehr echte Schalker zu bieten als das Original aus Gelsenkirchen.

Dem Manager des Moskauer Klubs wurde sogar schon von Seiten der Schalker der Vorschlag einer Namensänderung angetragen: Lokomotive Schalke.

Der Manager fand die Idee auch nicht schlecht, denn er steht der königsblauen Familie näher als sein königsblauer Kollege Christian Heidel. Letzterer kam im Sommer 2016 als Entwicklungshelfer aus Mainz ins Ruhrgebiet. Erik Stoffelshaus aber, 48, aus Mülheim an der Ruhr stammend und amtierender Sportchef von Lok Moskau, hat bereits elf Jahre auf Schalke gearbeitet, zuletzt als Assistent des Managers Andreas Müller. Als dieser 2009 gehen musste, verließ auch Stoffelshaus den Verein und machte sich anderweitig nützlich. Zunächst als Sportlehrer in einer Schule in Oberhausen, dann als Technischer Direktor des kanadischen Fußball-verbandes in Toronto. Bis ihn ein russischer Herr anrief, den er zu Schalker Zeiten kennengelernt hatte (Stichwort: Gazprom), und dieser Herr ist heutzutage Präsident von Lokomotive Moskau.

Höwedes hält durch - ein Zeichen von Fortschritt

An Stoffelshaus führt kein Weg vorbei, wenn man nach Erklärungen sucht, warum Benedikt Höwedes nach seinem Jahr bei der noblen Signora Juventus Turin ausgerechnet beim Klub der Eisenbahner gelandet ist, der zwar im Sommer überraschend russischer Meister wurde, aber trotzdem nur die Nummer drei der Hauptstadtklubs ist. Am Sonntag hat Höwedes mit Lokomotive vor 10 083 Zuschauern gegen Achmat Grosny gespielt und hatte doppelt Grund zur Freude: Sein Team gewann 2:0, und er hielt bis zum Abpfiff durch. Ein Zeichen von Fortschritt.

In Turin hatte ihn jedes Mal, wenn er wieder startklar war, eine andere Verletzung zurückgeworfen, daher gab Juve den Leihspieler Höwedes im Sommer kaum benutzt an Schalke zurück. Beide Seiten, Spieler und Verein, waren sich einig, sofort wieder getrennte Wege gehen zu wollen, doch der Transfermarkt sendete wenige Signale an den Weltmeister. An seinem physischen Durchhaltevermögen bestanden europaweit Zweifel. Höwedes wäre gern nach England gegangen, vages Interesse zeigten aber nur Klubs aus Istanbul - und Stoffelshaus, der Höwedes aus der Zeit kannte, als er auf Schalke U12-Trainer war. Der kleine Benni war damals sein Schüler. Im Sommer trafen sie sich in Höwedes' Heimatstadt Haltern: "Er hat viele Fragen gestellt, und die richtigen Antworten haben ihm wohl gefallen", erzählte Stoffelshaus dem kicker.