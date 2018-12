11. Dezember 2018, 14:03 Uhr Schalke 04 Für Burgstaller ist die Hinrunde beendet

Der Schalke-Stürmer fällt länger aus, Arjen Robben fehlt dem FC Bayern in Amsterdam. Deutsche Schwimmerinnen brechen einen 21 Jahre alten Rekord.

Meldungen in der Übersicht

Bundesliga, Schalke: Für Schalke-Angreifer Guido Burgstaller ist die Hinrunde der Fußball-Bundesliga beendet. Der 29 Jahre alte Österreicher hat sich im Spiel am Samstag gegen Tabellenführer Borussia Dortmund (1:2) eine Verletzung am Übergang von Wadenmuskel und Achillessehne zugezogen. Das ergab die Auswertung einer MRT-Untersuchung, wie der Tabellen-13. am Dienstag mitteilte. Weil bei Burgstaller zudem eine Sehnenplatte in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist auch sein Einsatz beim Rückrundenstart gegen den VfL Wolfsburg am 20. Januar gefährdet. Burgstaller war in der Partie gegen den BVB wegen der Verletzung, die er sich bei einer Grätsche zugezogen hatte, in der 37. Minute ausgewechselt worden. Für das Champions-League-Spiel am Abend gegen Lokomotive Moskau stand Burgstaller Trainer Domenico Tedesco ohnehin nicht zur Verfügung.

Champions League, FC Bayern: Bayern München geht das Unternehmen Gruppensieg in der Champions League ohne Arjen Robben an. Der 34-Jährige fehlt wegen anhaltenden Knieproblemen beim Trip in seine Heimat zum niederländischen Fußball-Meister Ajax Amsterdam, wo dem deutschen Rekordchampion im letzten Vorrundenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr) ein Unentschieden zu Platz eins in Gruppe E reicht. Neben Robben stehen Trainer Niko Kovac nur die langzeitverletzten James und Corentin Tolisso nicht zur Verfügung. Auch die wiedergenesenen Thiago und Kingsley Coman, die zuletzt bereits Kurzeinsätze hatten, sind mit an Bord.

Schwimmen, Kurzbahn: Die Schwimmerinnen der 4 x 100 Meter Freistil-Staffel haben zum Auftakt der Kurzbahn-WM in Hangzhou den 21 Jahre alten deutschen Rekord auf dieser Strecke gebrochen. Annika Bruhn, Reva Foos, Jessica Steiger und Marie Pietruschka schlugen am Dienstag nach 3:34,31 Minuten an und waren damit 38 Hundertstelsekunden schneller als die Mannschaft des Deutschen Schwimmverbands (DSV) bei der WM 1997 in Göteborg. Mit der neuen Bestmarke qualifizierte sich das DSV-Team in China für das Finale am Mittag.

Basketball, NBA: Beim Saisondebüt des deutschen Nationalspielers Daniel Theis in der Startformation haben die Boston Celtics auch stark ersatzgeschwächt ihre Erfolgsserie fortgesetzt. Der Rekordmeister gewann gegen die New Orleans Pelicans 113:100 und feierte damit seinen sechsten Sieg in Folge. Auch Dennis Schröder mit Oklahoma City Thunder und Maxi Kleber mit den Dallas Mavericks fuhren Siege ein. Center Theis, der erstmals seit Februar und in seinem 78. NBA-Spiel zum vierten Mal überhaupt von Beginn an ran durfte, kam auf sechs Punkte und fünf Rebounds. Am Samstag hatte Theis beim 133:77 in Chicago, dem höchsten Sieg in Bostons Team-Historie, den Karrierebestwert von 22 Punkten erzielt. Boston musste gegen New Orleans unter anderem auf die verletzten Stars Kyrie Irving, Gordon Hayward und Al Horford verzichten. Stark präsentierte sich Schröder, der bei Oklahoma Citys 122:113 gegen Utah Jazz von der Bank 23 Punkte auflegte und damit Topstar Russell Westbrook ausstach.

Radsport, Unfall: Der junge italienische Radprofi Samuele Manfredi liegt nach einem schweren Verkehrsunfall im Training im künstlichen Koma. Wie sein Team Groupama-FDJ am Montag mitteilte, wurde der 18-Jährige von einem Auto erfasst und in seiner Heimat Pietra Ligure in ein Krankenhaus eingeliefert. Manfredi hatte im April im Junioren-Rennen beim Klassiker Paris-Roubaix den zweiten Platz belegt.