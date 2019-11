Als Düsseldorfer Torjäger lebt man gefährlich, das weiß Rouwen Hennings mittlerweile. Und auch diesmal wurde er nach dem Schlusspfiff von seinen Kollegen fast erdrückt. Dreimal war Schalke in Führung gegangen, dreimal tauchte Hennings auf und glich aus. Die Tore Nummer sieben bis neun halten Düsseldorf im von den Abstiegsplätzen fern.

"Das passiert nicht alle Tage, zumindest mir nicht", sagte Hennings danach. Bei Schalke war die Stimmung nicht ganz so so gut. "Wenn man dreimal führt, muss man auch gewinnen", sagte Torwart Alexander Nübel. Die Königsblauen haben nur eines ihrer vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen, dennoch bleibt die Mannschaft von Trainer David Wagner in der erweiterten Spitzengruppe.

Clemens Tönnies fehlte im Stadion

Daniel Caligiuri (33.) schoss Schalke nach Vorarbeit des früheren Düsseldorfers Benito Raman sehenswert in Führung. Die Gäste mühten sich in der zweiten Hälfte um mehr Offensive, Hennings erzielte per Foulelfmeter nach Videobeweis (63.) den Ausgleich. Schalke konterte diesen durch Ozan Kabak (67.) umgehend - und nach Hennings' achtem Saisontor (73.) nochmals durch Suat Serdar (79.). Und dann sah ein Düsseldorfer Angriff aus, als wäre er durch die Feinfüße Barcelonas um Lionel Messi vorgetragen worde. Hennings leitete den Angriff selbst mit der Hacke ein, bekam den Ball von Kaan Ayhan zugelupft und hob ihn schließlich über Nübel ins Tor (85.). Danach packte er den Spielball und das Trikot als Erinnerungsstücke ein, irgendwann sollen sie einen Ehrenplatz bekommen. "Ich habe so einen Karton, wo besondere Trikots drin sind. Wenn wir irgendwann mal irgendwo länger bleiben, hole ich die raus und hänge sie auf", sagte Hennings.

Der Schalker Aufsichtsratschef Clemens Tönnies verpasste einen denkwürdigen Auftritt, nach dem Ablauf seiner dreimonatigen Sperre war Tönnies nicht im Stadion, er habe beruflich im Ausland zu tun, hatte er angekündigt. Tönnies hätte sehen können, wie seine Mannschaft mit einer stabilen Notabwehr antrat - angesichts der Verletzungen dreier Innenverteidiger waren der junge Kabak und Außenverteidiger Weston McKennie in der Zentrale gefordert. Schalke versuchte also, kontrolliert aufzubauen, das Geschehen vom eigenen Tor fernzuhalten. Dies gelang bedingt, weil die Gäste gut standen und mit großer Wucht in die Zweikämpfe gingen. Die Begegnung war schwach, bis Raman als einzige Schalker Spitze etwas aufdrehte. Jean Zimmer rettete gegen den flinken Belgier kurz vor der Torlinie (24.). Die Verkrustung im Spiel löste diese Szene aber auch nicht - das schaffte erst Caligiuri mit seinem präzisen Schuss zum 1:0 nach Raman-Vorarbeit.

Die Düsseldorfer, die sich bis dahin auf Konter beschränkt hatten, waren nun in den Vorwärtsgang gezwungen. Wirklich geprüft aber wurde das Not-Duo Kabak/McKennie noch nicht. Die Düsseldorfer, in der Vorwoche umjubelter Derbysieger gegen den 1. FC Köln, wagten recht ungelenk mehr, Schalke kam das sehr entgegen. Raman (47.) und Amine Harit (52.) vergaben aber die Vorentscheidung. Das wurde bestraft - durch Hennings nach Handspiel von McKennie. Danach war das Spiel offen, bis zunächst Suat Serdar traf - und Hennings mit seinem dritten Tor antwortete.