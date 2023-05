Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Die Zeiten, in denen Zeitungen berichteten, Marvin Ducksch und Dominick Drexler seien das Traum-Paar der Liga, liegen schon ein paar Tage zurück. Beide trugen damals noch keine krausen Bärte, die zumindest einen der beiden - Tipp: Ducksch ist es nicht - wie Grigori Rasputin aussehen lassen, den Liebhaber der russischen Zarin. Fünf Jahre sind vergangen, seit die Torfabrik Ducksch & Drexler gemeinsam in Diensten des Zweitligisten Holstein Kiel stand, sie brillierten im Duett, wie es Ducksch & (Niclas) Füllkrug heute in umgekehrten Rollen bei Werder Bremen fortsetzen: In Kiel war Drexler der Spielmacher hinter dem Torjäger Ducksch, der nun in Bremen als Passgeber für Füllkrug fungiert.

Weil Füllkrug am Samstagabend beim Punktspiel in Gelsenkirchen verletzungshalber fehlte, besetzte der gelernte Frontangreifer Ducksch, 29, die Bremer Sturmmitte, und diese ebenso zweckmäßige wie bewährte Ersatzlösung sollte sich für Schalke 04 erwartungsgemäß als ständige Bedrohung, im entscheidenden Augenblick aber als Segen erweisen.

Der gebürtige Dortmunder und langjährige BVB-Spieler zelebrierte nach seinem Tor zum 1:0 den typischen provokanten Jubel mit herausgestreckter Zunge und Wackelohren noch etwas ausgiebiger als üblich, doch als Ducksch in der fortgeschrittenen Nachspielzeit beim Stand von 1:1 zum mutmaßlich endgültigen Hieb gegen die Schalker ausholte, kam ihm die Vergangenheit in die Quere - sein alter Traumpartner Drexler. Mit dem Bauch hielt er anstelle des schon ausmanövrierten Torwarts Alexander Schwolow den Ball auf. "Ich kenne Duckschi sehr, sehr gut - ich wusste, dass er da in die Ecke schießt", sagte der doppelte Retter später. Die Abwehrtat war Teil eins seiner Mission, die Schalke statt dem 1:2 das 2:1 brachte - und damit drei Punkte, die erlauben, mindestens noch ein paar Wochen auf den Klassenverbleib zu hoffen.

Jene knappe Minute, in der Drexler auf der einen Seite gerade noch das Unheil abwendete, um im nächsten Angriffszug auf der anderen Seite obercool das Siegtor zu erzielen, komprimierte das komplette Gelsenkirchener Drama in einem gefühlten Augenblick. Schalker werden davon ihren Kindern und Kindeskindern erzählen. Als Drexler, 32, eine Viertelstunde vorher eingewechselt wurde, betrat er die Szene somit wie der Marvel-Held Spider-Man: Hier verhindert er katastrophales Unglück, dort sorgt er gleich darauf mit seinem Spinnensinn für Erlösung.

Die Schalker Aufgaben in Mainz, München und Leipzig sind hart

Eines Tages wird es vielleicht heißen, dass Drexler dem Klub mit seinem unverhofften Doppelstreich eine jahrelange Zweitliga-Odyssee erspart hat. Doch soweit ist man beileibe nicht. "Wir sind froh, dass wir dieses Spiel umbiegen konnten und weiterhin im Rennen sind", stellte Trainer Thomas Reis dankbar fest. Womöglich hat Drexler das nervenzehrende Ringen um die Erstklassigkeit aber auch lediglich um ein paar Tage verlängert - das Restprogramm mit Aufgaben in Mainz, München und Leipzig ist heftig.

Der Superhelden-Moment wird auf jeden Fall bleiben. Den Leuten im Stadion und Schalkern überall in der Welt bescherte er einen Fußball-Abend, der an Ekstase und wilden Gefühlen schwer zu überbieten ist. Der Sky -Moderator Sebastian Hellmann meinte es womöglich ernst, als er nach der Partie auf dem Rasen der tosenden Arena stand und an der Seite von Lothar Matthäus bekannte: "Wir sind uns nicht sicher, ob Schalke gerade deutscher Meister geworden ist oder drei Punkte gegen Bremen geholt hat." Der Fachmann Matthäus gestand, mit Gänsehaut zu tun zu haben, was ihn nicht daran hinderte, die brutale Wahrheit auszusprechen: Ohne Drexlers Siegtor, sagte er, "hätte ich Schalke abgeschrieben". Vermutlich mit Recht: Wieder mussten Wucht, Wille und Emotion ausgleichen, was an Spielkunst fehlte.

Drexler bringt sein Niveau nicht konstant zum Ausdruck

Letzteres fällt in Dominick Drexlers Ressort. Im zweiten Jahr spielt er in Gelsenkirchen, nachdem er beim 1. FC Köln nicht mehr gefragt war. Der Wechsel bedeutete die Rückkehr in die zweite Liga, wo er weite Teile seiner Karriere verbracht hatte. Wie sein alter Freund Ducksch ist Drexler ein starker Techniker und ein Mann mit Spielintelligenz, aber anders als der Nebenmann aus Kieler Zeiten bringt er sein Niveau nur gelegentlich richtig zum Ausdruck. Er kann ein Spiel in einzelnen Szenen stark beeinflussen, doch er ist selten ein ständiger Einfluss aufs Spiel.

Deshalb kam er nun lediglich als Reservist aufs Feld. Und nicht nur seinetwegen war die Ersatzbank diesmal Schalkes wichtigster Mannschaftsteil, auch der Schütze des 1:1 hatte eine besondere Geschichte vorzuweisen: Verteidiger Sepp van den Berg, 21, vom FC Liverpool geliehen, hatte seit einer im Oktober erlittenen Sprunggelenks-Verletzung nicht mehr gespielt. Kaum eingewechselt, traf er mit dem zweiten oder dritten Ballkontakt und bereitete damit das große Finale vor, das dem Trainer Reis ermöglichte, das 100 Minuten lange Ringen mit Werder in einem einzigen Satz zu schildern: "Dome wehrt den Ball ab, wir machen dann das Tor."