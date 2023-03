Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Wenn ein Bundesligist nur einen Cheftrainer auf der Lohnliste führt, sollte das eigentlich keiner besonderen Erwähnung wert sein. Im Falle von Schalke 04 sieht das selbstverständlich anders aus, weshalb die in dieser Woche vom kicker verbreitete Nachricht, der Klub habe sich mit Dimitrios Grammozis auf eine Vertragsauflösung geeinigt, einer Sensationsmeldung glich.

Die Vereinbarung bedeutet, dass Schalke erstmals seit Jahren kein Schattenkabinett gescheiterter ehemaliger Vorarbeiter finanziert. Thomas Reis, 49, der am Samstagabend (18.30 Uhr) beim Derby gegen Borussia Dortmund das Geschehen dirigieren wird, stellt somit im doppelten Sinne eine singuläre Erscheinung dar: Nicht nur, weil er nun der einzige Cheftrainer im Schalker Sold ist, sondern weil er es sogar im Abstiegsfall bleiben soll. Feierlich hatten dies die Vorstandsmitglieder Bernd Schröder und Peter Knäbel bereits zugesichert, als Reis und sein Team noch am Anfang der aktuellen Erfolgsserie standen und der Klub als designierter Zweitligist gelten musste.

Nun ist Schalke seit sechs Spielen unbesiegt und schöpft wieder Hoffnung. Reis steht dabei im Rang eines Napoleon, der die gedemütigte Nation aufgerichtet hat. Von der Rückkehr zu alter Größe ist einstweilen noch nicht die Rede. Es geht ums Überleben in der ersten Liga, und Reis bekennt sich gern zur Schlichtheit seines Feldherrenplans: "Das wissen wir ja selber", sagte er im Rückblick auf das 2:0 in Bochum am vorigen Wochenende: "Wir haben kein tolles Fußballspiel gemacht, aber das ist uns wurscht." Gewinnen habe Priorität, guter Fußball sei zweitrangig, Schönheitspreise entbehrlich. Ihm sei es "scheißegal, ob die Tore glücklich waren oder der Gegner sie selbst gemacht hat", meint Reis - und das heimische Publikum ist begeistert.

Reis scheint mit Emscher-Wasser getauft zu sein, obwohl er in Tauberfranken zur Welt kam.

Der Trainer verkörpert die Klarheit und Geradlinigkeit, die man hier schätzt. Er hält keine akademischen Vorträge, doch er gibt offen Auskunft und vertritt seine Ansichten. Zwar stammt Reis aus Wertheim, wo nicht weit von Würzburg die Tauber in den Main fließt, aber da er seit Beginn seiner Fußballerkarriere im Westen zuhause ist, erweckt er längst den Anschein, mit echtem Emscherwasser getauft zu sein. "Er ist schon lange hier und gibt ein Stück Ruhrgebiet an die Spieler weiter", sagt der Torwart Ralf Fährmann, dem zügig noch andere Komplimente einfallen: "Ehrlicher Typ ... strahlt coole Lockerheit aus ... Gespür für die Kabine..."

Das positive Feedback aus der Belegschaft geht unübersehbar einher mit einer gestrafften Haltung auf dem Platz. Trainer-Kollegen, die von ihrem eigenen Repertoire sehr überzeugt sind, monieren zwar - wie neulich Bruno Labbadia - die übersichtliche Strategie, mit der Reis das gegnerische Spiel stören lässt: sichere Deckung, lange Bälle nach vorn, Zweikämpfe. Doch der Betroffene reagiert auf die Beschwerden mit einem Schmunzeln: Er sieht sich dadurch bestätigt. Und so glauben die Schalker im Moment, sie hätten - 26 Jahre nach der Entdeckung von Huub Stevens in Kerkrade - den Paradetrainer gefunden, der zu ihnen passt.

Der FC Schalke und seine Trainer, das waren zuletzt wahrlich keine idealen Partnerschaften. In der Abstiegssaison 2020/21 hatten die Gelsenkirchener so viele Fußball-Lehrer gleichzeitig unterhalten, dass sie mit ihnen eine internationale Trainerakademie hätten gründen können. Zur Jahreswende standen David Wagner, Manuel Baum und Christian Groß unter Vertrag, bevor sich im Frühling 2021 der besagte Grammozis hinzugesellte. Auch er geht als Paradoxon in die Geschichte ein: Grammozis wurde zwar zunächst klassisch entlassen, dann aber mit einer Vertragsverlängerung und massiven Gehaltserhöhung beschert.

Den doppelten Bonus verschaffte ihm der aushilfsweise eingesprungene Kommandeur Mike Büskens, indem er mit einem sportlichen und emotionalen Gewaltakt doch noch den Aufstieg bewerkstelligte - wodurch Grammozis in Abwesenheit zum Aufstiegstrainer befördert wurde. Besser noch: Als Lohnempfänger überlebte er sogar seinen Nachfolger Frank Kramer, dessen Vertrag für den Fall der Freistellung eine fixe Abfindung vorsah, angeblich 450 000 Euro. Unter anderem wegen der von vornherein gedeckelten Entschädigung nannte Bild den im Sommer engagierten Trainer "Billig-Kramer", was zwar alles andere als respektvoll war, aber faktisch nicht verkehrt.

Frank Kramer war nicht die 1-B- und auch nicht die 1-C-Lösung. Zuerst war der VfL Bochum am Ende der Vorsaison nicht bereit gewesen, Thomas Reis zum Nachbarklub ziehen zu lassen. Und bis er schließlich Kramer fragte, hatte es Schalkes damaliger Sportchef Rouven Schröder noch bei Kandidaten wie Labbadia, Thomas Letsch und Florian Kohfeldt probiert, aus diesem und jenem Grund stets vergeblich. Heute bereuen die Schalker Funktionäre ihr Zaudern im Sommer. Sie hätten, so sagen sie jetzt, die Anwerbung von Reis mit mehr Nachdruck angehen müssen - und mit dem nötigen Geld für eine anständige Ablösezahlung an den VfL.

Erst im Oktober hatte es dann doch geklappt. Da war Schalke bereits Letzter. Reis steuerte eigenes Geld bei, um aus dem Vertrag mit Bochum auszusteigen, und er findet, dass es sich gelohnt hat: Das große Derby zwischen Blau-Weiß und Schwarz-Gelb kannte er bisher nur als Zuschauer: "Jetzt bin ich zum ersten Mal mittendrin statt nur dabei."