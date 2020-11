Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Der Mann auf der Haupttribüne tat nichts Unrechtes, machte sich aber der Ruhestörung schuldig, als er sich von seinem Sitz erhob und mit hoher Lautstärke eine Gelbe Karte für den Gegner einforderte. In einem leeren Stadion fallen solche impulsiven Initiativen besonders auf, erst recht, wenn sich ein Spitzenfunktionär exponiert. Jochen Schneiders erregter Ruf nach Strafe war insofern verständlich, als dass der Schweinfurter Spieler Kevin Fery sich nicht damit begnügt hatte, den Schalker Benito Raman festzuhalten. Er hatte ihn stattdessen wie ein olympischer Ringer im griechisch-römischen Stil zu Boden gerissen. Schiedsrichter Sven Jablonski ließ Vorteil für Schalke gelten und die Gelbe Karte für den Täter auch dann noch stecken, als der Angriff beendet war. Dies beruhte jedoch nicht auf Vergesslichkeit, wie Schneider womöglich meinte, sondern auf Regelkunde: Gemäß den jüngsten Bestimmungen der Fifa-Kommission soll ein Rechtsbrecher nicht mehr verwarnt werden, wenn sein taktisches Foul durch Vorteilsgewährung aufgehoben wurde.

Dass Schneider die im Sommer erlassene Regelreform in jenem Moment nicht präsent hatte, braucht ihm kein Besserwisser vorzuwerfen. Als der Zwischenfall stattfand, war Schalke 04 noch sehr, sehr weit entfernt davon, die aufgeschobene Pokalpartie gegen Schweinfurt 05 mit 4:1 zu gewinnen. Eher sah es so aus, als ob das umgekehrte Ergebnis bevorstünde, der Schalker Vorstandsvertreter Schneider befand sich folgerichtig in einem Zustand aus Leid und Angst. Nach all dem Schrecken, den die Schalker Profis ihren Anhängern in diesem Jahr bereitet haben, schienen sie gegen den fränkischen Regionalligisten ihr schaurigstes Meisterstück machen zu wollen. Während der ersten zwanzig, dreißig Minuten ließen sie sich von den Schweinfurtern in die Defensive pressen, als wäre der Gegner in doppelter Anzahl angetreten. Das Torschuss-Verhältnis lag bei 7:1 - für Schweinfurt, das 1:0 für die 05er durch Martin Thomann war keine Sensation mehr, sondern logisch.

"Endlich mal wieder ein Pflichtspiel gewonnen"

In jener Phase sah Manuel Baum die typischen Merkmale eines "klassischen Erstrunden-Pokalspiels" verwirklicht: Der Außenseiter ist euphorisch und verfügt dadurch über wundersame Kräfte, der Favorit ist überrascht und gerät in peinliche Situationen. Manchmal kann er sich aus der Falle nicht mehr befreien. Meistens endet es aber wie am Dienstag in Gelsenkirchen: Routine, Klasse und überlegene Technik setzen sich durch. Von Klasse und überlegener Technik hat Baum aber aufrichtigerweise nicht gesprochen. Er drückte lediglich Erleichterung aus: "Endlich mal wieder ein Pflichtspiel gewonnen, endlich wieder mehrere Tore geschossen."

Trotz der bekannten Fakten - 22 Punktspiele nicht gewonnen und am Samstag geht's zum Tabellenletzten Mainz 05 - hatte der Trainer das Pokalspiel als Testspiel zu nutzen versucht. Er sucht in seinem Kader nach neuen Lösungen, doch dieses Spiel hat ihm keine neuen Lösungen geboten. Ralf Fährmann rettete zwar den Sieg, indem er einen Foulelfmeter abwehrte und das 2:2 verhinderte, aber die Nummer Zwei im Tor bleibt er trotzdem. Auch Alessandro Schöpf fiel Baum auf, "weil er zwei Kisten gemacht hat", doch lieber wäre ihm gewesen, wenn sich Linksverteidiger Hamza Mendyl hervorgetan hätte. Dieser fiel zwar auf, aber nicht zum Vorteil der Mannschaft, in der 63. Minute wechselte der Trainer Bastian Oczipka ein, um das Experiment zu beenden. Mendyl war vor zwei Jahren für immerhin sieben Millionen Euro aus Frankreich geholt und von Manager Christian Heidel als "Maschine" gepriesen worden. Im vorigen Jahr zogen es Heidels Nachfolger vor, den marokkanischen Nationalspieler zum Sonderpreis an den Aufsteiger FC Dijon zu verleihen. Seit Sommer ist der 23-Jährige wieder da.

Ja, Mendyl ist ein Fehleinkauf, das kommt schon mal vor, aber für Schalke ist es ein weiterer besonders schlimmer Fehleinkauf, denn auf den eklatant wichtigen Außenpositionen ist das Team mehr als bloß dürftig besetzt. Der Juniorennationalspieler Kilian Ludewig, 20, der immer eifrig, aber noch ein Lehrling ist, besitzt das Monopol auf der rechten Seite. Für Oczipka, 31, gilt links das gleiche, Mendyls Auftritt hat das Privileg bestätigt. Die Zeiten, in denen der Verein sieben Millionen in einen Außenverteidiger investieren konnte, liegen in seiner sündigen Vergangenheit. Jetzt hat Schalke kein Geld mehr für Transfers, zum Ende der Wechselperiode versuchte man es dennoch beim Schweizer Nationalspiel Silvan Widmer, 27, doch er war nicht bezahlbar. Bei Danny da Costa, 27, hätten die Konditionen gestimmt, doch am Ende blieb er lieber in Frankfurt.

Ob es Erkenntnisse für das Spiel in Mainz gegeben habe, wurde Baum gefragt. Aber ja, antwortete der Trainer, denn Optimismus ist jetzt die erste Schalker Bürgerpflicht: "Wir wissen, dass wir vier Tore schießen können." Wahrscheinlich wird es aber erstmal darauf ankommen, Tore zu verhindern, und somit läuft die Sperre von Ozan Kabak, 20, zum richtigen Zeitpunkt ab. Viele Einsätze für Schalke wird der türkische Nationalspieler womöglich nicht mehr haben. Die internationale Nachfrage ist immer noch hoch, im Winter könnte der Verkauf anstehen, den der Verein im Sommer noch abgelehnt hatte - auch um sich dann endlich den einen oder anderen Außenverteidiger leisten zu können.