Bundesliga:Schalke verliert auch gegen Augsburg

Der FC Augsburg hat einen eminent wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gefeiert und Coach Heiko Herrlich nach dessen Zahnpasta-Fauxpas ein verspätetes Debüt nach Maß bereitet. Die Schwaben gewannen am Sonntag dank einer disziplinierten Vorstellung auswärts beim schwachen FC Schalke 04 mit 3:0 (1:0). Eduard Löwen mit einem direkt verwandelten Freistoß (6. Minute) sowie die eingewechselte Noah Joel Sarenren Bazee (76.) und Sergio Cordova (90.+1) beendeten die Augsburger Sieglos-Serie nach sechs Partien und sorgten für den ersten Auswärtserfolg des FCA überhaupt auf Schalke.

Durch den erleichternden Sieg kletterte die Herrlich-Truppe in der Tabelle auf Platz zwölf - der Vorsprung auf Werder Bremen und die direkte Abstiegszone beträgt nun neun Zähler. "Ich freue mich riesig, dass es auch für mich losgeht", sagte Herrlich vor der Partie beim Streamingdienst DAZN. Beim 1:2 in der Vorwoche gegen Wolfsburg hatte er freiwillig auf seinen Einsatz verzichtet, weil er während des Quarantäne-Trainingslagers vor dem Bundesliga-Neustart einkaufen war und die Regeln missachtet hatte.

Und Herrlichs Laune verbesserte sich noch mehr, als er schon nach sechs Minuten erstmals jubeln durfte. Löwen nahm bei einem direkten Freistoß aus 25 Metern zentral vor dem Schalker Tor Maß und traft zum 1:0. Mit dem ersten Treffer nach zuletzt vier Auswärtsspielen ohne eigenes Tor verhinderte er damit einen Vereins-Negativrekord der Augsburger. Es war das vierte direkte Freistoß-Tor der Fuggerstädter in dieser Saison - das ist Bestwert in der Liga.

Schalke fällt in der Offensive kaum was ein

Das Offensivspiel der nach dem 0:4 in Dortmund auf drei Positionen veränderten Königsblauen ließ erneut viel zu wünschen übrig. Der FCA stellte geschickt die Räume zu und stand defensiv sehr stabil gegen die Schalker, denen es an auch durch das Fehlen von Amine Harit an zündenden Idee im Mittelfeld mangelte. Die beste Ausgleichschance hatte noch der neu in die Startelf gerutschte Rabbi Matondo nach einer knappen halben Stunde, doch Gäste-Schlussmann Andreas Luthe konnte per Fußabwehr das 1:1 verhindern.

Die niveauarme Begegnung nahm auch in der zweiten Hälfte kaum an Fahrt auf. Schalke hatte zwar doppelt so viel Ballbesitz wie der Gegner, machte aber nichts daraus. Auch mit der Hereinnahme von Edeljoker Ahmed Kutucu für den verletzten Suat Serdar nach 56 Minuten hatte Schalke nicht mehr Zug zum Tor. Chancen? Fehlanzeige.

Dagegen stand Schalkes Keeper noch einige Male im Blickpunkt. In der 69. Minute parierte er einen Freistoß von Philipp Max. Mit dem 2:0 durch den kurz zuvor eingewechselten Sarenren Bazee verdiente sich der Gast aus Augsburg den ersten Bundesliga-Sieg im neunten Versuch in Gelsenkirchen am Ende redlich. In der Nachspielzeit durfte dann auch Cordova nach einem schnellen Konter jubeln. Schalke muss sich wohl endgültig von seinen Europapokalambitionen verabschieden.