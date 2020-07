Schalke 04:Eingeständnis der Not

Schalke erhält eine Landesbürgschaft in Höhe von angeblich rund 40 Millionen Euro, zudem könnte ein Wechsel von Ozan Kabak Geld bringen. Doch die Lage in Gelsenkirchen bleibt bedenklich.

Von Ulrich Hartmann

Die Sache mit der Bürgschaft scheint den Verantwortlichen vom FC Schalke 04 durchaus unangenehm zu sein. Das ist zwischen den sechs Zeilen einer prägnanten Pressemitteilung vom Dienstag schnell zu erkennen: Man bestätige die Zusage des nordrhein-westfälischen Finanzministeriums für die Erteilung einer Landesbürgschaft. Man habe diese Bürgschaft beantragt, weil man nicht anders behandelt werden wolle als Unternehmen anderer Wirtschaftsbereiche. Man sei sich der Verantwortung angesichts solch einer Bürgschaft bewusst. Darüberhinaus gewähre man keine Auskünfte. Ende der Durchsage.

Knapp 200 Millionen Euro betrugen Anfang des Jahres die Verbindlichkeiten des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Die Bürgschaft könnte dem Vernehmen nach an die 40 Millionen Euro heranreichen. Knapp 124 Millionen Euro hat der Klub im Kalenderjahr 2019 an seine vornehmlich fußballerisch tätigen Angestellten ausbezahlt. Sowohl in der Saison 2018/19 als auch in der Saison 2019/20 haben diese Fußballer den Einzug in einen lukrativen Europapokal-Wettbewerb verpasst. Ausgaben und Einnahmen standen in keinem guten Verhältnis. Kein Wunder, dass der Klub beim Eingeständnis einer wirtschaftlichen Notlage einsilbig wird.

Dramatisch ist die ohnehin schwierige Lage ab März geworden, als wegen des Corona-Lockdowns erst gar keine Spiele mehr stattfinden konnten und ab Mai nur welche ohne Zuschauer. Etwa zwei Millionen Euro an Einnahmen pro Heimspiel sind den Schalkern dadurch entgangen. Vorstandsmitglied Alexander Jobst hatte von einer "potenziell existenzbedrohenden Lage" gesprochen.

Wer sich wundert, dass das Land Nordrhein-Westfalen einem auf Risiko gebürsteten Fußballklub mit einer neunstelligen Gehaltsstruktur eine Bürgschaft gewährt, könnte sich von der Landesregierung beruhigen lassen. Aufgrund des Bürgschaftsgeheimnisses dürfe man zwar keine Auskünfte geben, teilt das Finanzministerium mit, der Schalker Bürgschaftsantrag habe aber dem "erprobten und bewährten, mehrstufigen Prüfungsverfahren" standgehalten. Damit wurde dem Schalker Ansinnen, genauso behandelt zu werden wie vergleichbare Wirtschaftsunternehmen, offenbar Genüge getan.