Angenehme Umgangsformen, aber Probleme, sich im Verein und in der Fußballbranche zu assimilieren: Nach nur zwei Jahren verlässt Bernd Schröder Schalke 04.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Als am Ende vergangener Woche Schalke 04 bekanntgab, dass künftig wieder "Veltins" auf der Brust der Trikots stehen werde, freuten sich junge und alte Nostalgiker. Die einen, weil sie wie einst Helmut Kohl meinten, in der Wiedervereinigung von Verein und Sponsor den Mantel der Geschichte zu spüren. Die anderen, weil sie jenen Mantel der Vereinsgeschichte noch im Schrank verwahren: Das Drei-Streifen-Trikot mit Brauerei-Aufdruck, das zur Jahrtausendwende Schalker Spieler wie Ebbe Sand, Emile Mpenza oder Andy "Kampfsuse" Möller getragen hatten. Am 19. Mai 2001 tränkten sie es wegen der Meisterschaft, die nur 4:38 Minuten dauerte, mit Tränen, die niemals trocknen werden. Junge und alte Schalker eint darüber hinaus die Ansicht, dass Bier aus dem Sauerland besser zum Verein passt als Erdgas aus Sibirien.