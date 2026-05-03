Es war ungefähr halb zwei in der Nacht, als Ron Schallenberg als Gruppenführer einer Polonaise Einzug im „Blauen Salon“ hielt. Schalkes Mittelfeldspieler trug eine verspiegelte Sonnenbrille, auf dem einen Augenglas stand „Auf“, auf dem anderen „Stieg“, und die Lieder, die er vorneweg anstimmte, fanden wohl schon beim nächsten Hintermann und der nächsten Hinterfrau in seiner Gefolgschaft kein Gehör mehr. Das lag an seiner vom Pilskonsum schon etwas undeutlichen Aussprache und am Lärmpegel, der in der für Freunde und Angehörige der Vereinsfamilie reservierten Stadionloge herrschte.
Bundesliga-Aufstieg„Schalke gehört in die erste Liga, und da bleiben wir auch“
Lesezeit: 4 Min.
Feuchtfröhlich und eine ganze Nacht lang feiert Gelsenkirchen den Bundesliga-Aufstieg seiner Fußballer. Die wichtigste Personalie für die kommende Saison ist auch schon fix.
Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen
Schalke 04:Die Wandlung
Bereits am drittletzten Spieltag kann der FC Schalke 04 gegen Düsseldorf die Rückkehr in die Bundesliga sichern. Über die Metamorphose eines lange kriselnden Klubs – mit Trainer Miron Muslic in der Hauptrolle.
Lesen Sie mehr zum Thema