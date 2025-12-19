Schalkes Fußballjahr endet am vierten Advent, wie es im Januar 2025 angefangen hat: mit einem Punktspiel in Braunschweig. Einem „sehr wichtigen und schwierigen Spiel“, wie Frank Baumann so eilig zu bedenken gibt, als ob am Sonntag bei der Eintracht der Ernstfall der Ernstfälle bevorstünde. Allerdings würde der Manager und Sportvorstand dies womöglich auch dann sagen, wenn Schalke 04 beim Moorburger TSV antreten müsste, der vor ein paar Wochen durch ein 0:66 in der Hamburger Kreisklasse beim SVS Mesopotamien II Bekanntheit erlangte. Erlitten allerdings in krasser Unterzahl: Lediglich sechs Kicker und eine Kickerin waren im Einsatz und verteidigten Moorburgs Ehre, indem sie nach dem ersten Dutzend Gegentreffer das Angebot des Schiedsrichters ablehnten, das Spiel abzubrechen.