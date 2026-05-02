Die Uhr schlug 22:28 in Mitteleuropa, als Florian Kastenmeier seinem früheren Mannschaftskameraden Kenan Karaman ein Küsschen gab, ein freundschaftliches Küsschen und Glückwunschküsschen. Denn zwei Minuten vorher hatte Schalke 04 durch den Schlusspfiff Gewissheit erhalten, dass Karamans 1:0 zum Sieg gegen Fortuna Düsseldorf ausreicht. Und nicht nur das: Die drei Punkte, die er Schalke 04 dadurch bescherte, befördern den Traditionsklub zurück in die erste Liga, der er drei Jahre nicht hatte angehören dürfen. Patrick Ittrichs letztem Pfiff folgte ein Schrei der Freude und Erleichterung von den Schalker Anhängern, der garantiert noch auf dem Mond zu hören war. Auch bei der DFL in Frankfurt dürfte man sich heimlich gefreut haben: Schalke in der ersten Liga tut der ersten Liga gut.