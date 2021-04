Nach zwei Corona-Fällen ist beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 das Training am Dienstag abgesagt worden. Wie der als Absteiger feststehende Klub mitteilte, brachten die PCR-Tests vom Montag bei einem Spieler und einem Betreuer positive Ergebnisse. Beide begaben sich in häusliche Quarantäne und sind nach Angaben des Vereins symptomfrei. Die angesetzte Übungseinheit wurde "vorsorglich" abgesagt, die Mannschaft nach Hause geschickt. Alle anderen Tests von Montag waren negativ. Auch Schnelltests am Dienstag ergaben keine weiteren positiven Ergebnisse. Die Resultate einer weiteren PCR-Testreihe am Dienstag werden am Mittwoch erwartet, zudem sollen am Mittwoch und Donnerstag weitere Tests durchgeführt werden. Erst danach soll entschieden werden, ob und wann das Training wieder aufgenommen wird.

Nach den Angriffen von Fans auf Schalker Spieler nach dem 0:1 bei Arminia Bielefeld hatte der Klub den Profis mehrere Tage trainingsfrei gegeben.