Der FC Schalke 04 hat mit Youri Mulder vorübergehend den Posten des Sportdirektors neu besetzt. „Mulder wird, bis eine Entscheidung für eine dauerhafte Neubesetzung gefallen ist, die tägliche Arbeit im Profileistungszentrum leiten“, teilte der Fußball -Zweitligist am Dienstag mit. Der einstige Stürmer der Königsblauen (177 Bundesligaspiele, 32 Tore), folgt in dieser Funktion interimsweise auf Marc Wilmots, seinen ehemaligen Mitspieler aus Bundesliga-Zeiten, von dem sich Schalke vor rund sechs Wochen getrennt hatte.

Bis ein Wilmots-Nachfolger gefunden ist, übernimmt Mulder als Direktor Profifußball die Verantwortung im Tagesgeschäft. Sein Mandat im Schalker Aufsichtsrat, in dem der 55-Jährige seit 2021 sitzt, werde er so lange ruhen lassen. Dabei soll er eng mit Kaderplaner Ben Manga zusammenarbeiten.Offiziell soll Mulder seine Arbeit erst in der kommenden Länderspielpause aufnehmen. Doch schon jetzt stellt sich der Niederländer demonstrativ vor seinen Landsmann, Trainer Kees van Wonderen. Der hatte aus seinen ersten vier Spielen nur einen Punkt geholt. Doch Mulder betonte: „Um das klar und deutlich zu sagen: Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Kees van Wonderen die Trendwende schaffen werden.“