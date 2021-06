Das Kapitel zwischen dem Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und dem früheren Nationalspieler Sebastian Rudy, 31, ist endgültig beendet. Wie der Verein mitteilte, wurde der noch bis Sommer 2022 gültige Vertrag mit dem Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Rudy stand seit 2018 auf Schalke unter Vertrag, gehörte zu den Großverdienern, aber nie zu den Leistungsträgern. Bereits am Montag war Rudy nicht zum vorgeschriebenen Corona-Test vor dem Vorbereitungsstart der Knappen am Donnerstag erschienen und hatte für Ärger gesorgt. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er bis auf wenige Spiele für Schalke an die TSG Hoffenheim ausgeliehen gewesen.