Der Schiedsrichter Sven Jablonski ordnete drei Minuten Nachspielzeit an, aber es wurden nicht drei Minuten nachgespielt. Als sich die Gelegenheit bot, ließ Jablonski sich von Schalkes Torwart Markus Schubert den Ball aushändigen und beendete die Partie. Möglicherweise hatte er sich ebenso gelangweilt wie die mehr als 58.000 Zuschauer und sah keinen Sinn darin, die Mühen fortzusetzen. Es beschwerte sich auch niemand, als der Schiedsrichter den Spielstand von 1:1 zum Endstand beförderte. Offenbar vermissten weder die Fußballer von Schalke 04 noch die der TSG Hoffenheim die fehlenden Sekunden, und auch die Zuschauer begnügten sich zügig mit dem Gebotenen. Ein paar Pfiffe, dann begab man sich zügig auf den Heimweg.

Formell standen sich an diesem 25. Spieltag der Sechste und der Siebte der Tabelle gegenüber, es war sozusagen das Spitzenspiel um den letzten offenen Platz in der Europa League, doch es sah über weite Strecken so aus, als sei es mindestens der 33. Spieltag und beide Teams säßen irgendwo aussichtslos im hinteren Mittelfeld fest. Temperament und Ambition blieben auf der einen wie der anderen Seite tief verborgen, Sicherheit und Genügsamkeit standen im Vordergrund.

Beide Trainer fanden das aber total in Ordnung: Während Alfred Schreuder hervorhob, seine Jungs hätten das 0:6 gegen Bayern in der Vorwoche "gut verkraftet", und er Zufriedenheit über das Ergebnis vortrug ("können wir gut mit leben"), stellte David Wagner fest, angesichts der Verletzungsmisere sei mit dem vorhandenen Personal anderer Fußball nicht möglich. Er habe bewusst "einen total defensiven Ansatz gewählt". Dies sei nun mal "ein Spiel zwischen zwei Mannschaften" gewesen, "die sicherlich nicht ihre beste Periode haben".

Schalkes Torwart Schubert musste lange kein einziges Mal eingreifen

So hat es dann über weite Strecken auch ausgesehen. Beide Teams begegneten sich mit dem gleichen System. Wie die Gastgeber nahmen auch die Gäste in der Defensive eine massive 5-4-1-Formation ein. Schreuder sagte, er habe Schalkes schnellen Angreifer Rabbi Matondo "keine Laufwege geben" wollen. Dennoch waren die Schalker während der ersten Halbzeit die klar überlegene Mannschaft, so defensiv, wie ihr Trainer es schilderte, waren die Hausherren gar nicht. Matondo und Benito Raman machten nach Ballgewinn Tempo, Verteidiger Jonjoe Kenny schaltete sich am rechten Flügel häufig ein. Schalkes prägende Spieler jedoch waren Jean-Clair Todibo und Winston McKennie. Eine Zusammenarbeit des Innenverteidigers und des Mittelfeldspielers brachte in der 26. Minute das 1:0. Damit ging es auch in die Pause, der Eindruck blieb jedoch, dass mehr Druck und Offensive gegen diese passive Hoffenheimer Elf nicht verkehrt gewesen wären. Der Alt-Schalker Olaf Thon fand das auch und prophezeite: "Hoffenheim wird stärker werden, weil: Schlechter können sie nicht spielen."

Die Vorhersage traf ein, die TSG führte jetzt öfter den Ball Richtung gegnerischer Strafraum, gefährlich waren die Gäste gegen ein stabil verteidigendes Schalke jedoch nicht. Torwart Schubert musste kein einziges Mal eingreifen. In der 67. Minute lag der Ball aber auf einmal im Tor. Benjamin Hübner hatte ihn nach einem Freistoß dorthin befördert. Alle Mann hatten sich bereits zum Anstoß versammelt, als der Schiedsrichter eine Prüfung des bisher unbeanstandeten Treffers anzeigte. Schließlich kam die Entscheidung: Hübner hatte sich minimal im Abseits befunden.

Doch die Schalker wussten die Gnade des Videogerichts nicht zu nutzen. Zwei Minuten später gelang der TSG nach einem Eckstoß der Ausgleich, der eingewechselte Baumgartner traf, zuvor hatte wieder Hübner das Kopfballduell gewonnen. "Beim Ausgleich waren wir nicht wach genug, das ist total ärgerlich", sagte Wagner. Auf die Schalker Schlussoffensive wartete das heimische Publikum vergeblich, der Trainer tat nur das Nötigste, um den Angriff zu stärken, die Einwechslungen der offensiven Kutucu und Harit kamen zu spät, um noch einen Richtungswechsel zu erzeugen. Wagner verteidigte seine Linie jedoch. Er sei "total einverstanden mit dem Auftritt", die Hinwendung zur Defensive sei der einzig richtige Ansatz, "wenn wir irgendwo punkten wollen". Von Ambitionen, die Europa League zu erreichen, sprachen an diesem Nachmittag weder Wagner noch Schreuder.