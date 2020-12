Glosse von Christof Kneer

Der Schalker Sportchef Jochen Schneider weiß, dass er nur noch eine einzige Chance hat, seinen Job zu retten: Er muss den richtigen Trainer finden. Um die Suche nach einem Nachfolger für den satzungsgemäß vorgeschriebenen Interimstrainer Huub Stevens professionell zu gestalten, wurden mehrere Kategorien erstellt. Zudem sollen einige Namen schon vorab ausgeschlossen worden sein, etwa die der Klubheiligen Raúl und Ebbe Sand. So soll Raúl, derzeit Coach bei Real Madrid II, seine Schalker Vergangenheit peinlich sein, und Sand kommt nicht in Frage, weil er in Dänemark als Stürmertrainer arbeitet. Ein Stürmertrainer, so die Analyse, ergebe nur Sinn, wenn ein Verein auch Stürmer besitze. Ebenfalls keine Rolle spielen Lucien Favre (war in Dortmund) sowie Robin Dutt (einfach so).

Über Weihnachten wird Schneider nun die Kategorien abarbeiten, die der SZ vorliegen. Zu den Kategorien zählen demnach "Trainer, die es nicht machen sollten, weil danach ihre Karriere vorbei wäre" (Grammozis, Walter) sowie "Trainer, die es machen könnten, weil ihre Karriere vorbei ist" (Funkel, Neururer). Neben der Kategorie "Eurofighter" (Büskens, Wilmots) existiert offenbar auch die Unterkategorie "Eurofighter, die es sich ausschließlich selber zutrauen" (Lehmann). Weitere Kategorien: "Trainer, die wir nie wiedersehen wollen" (Keller, di Matteo, Weinzierl, Breitenreiter, Wagner, Baum); "Trainer, die wir wiedersehen wollen" (Tedesco); "Trainer, die Jochen Schneider aus Stuttgart kennt" (Zorniger) sowie "Trainer, die sich kaputt lachen, wenn wir anfragen" (Pochettino, Rangnick).

Er habe bereits einen Namen im Kopf, hat Jochen Schneider am Wochenende gesagt. Nach SZ-Informationen soll es sich dabei um Huub Stevens handeln.