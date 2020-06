Die bittere Serie des FC Schalke 04 geht weiter: 14 Mal in Folge, seit nun exakt fünf Monaten, hat die Mannschaft von Trainer David Wagner kein Bundesliga-Spiel mehr gewonnen. Aber beim 1:2 (0:1) einer extrem jungen Not-Elf bei Eintracht Frankfurt bot sich dem Trainer am Mittwoch immerhin kein Bild des Schreckens. Ohne acht verletzte Leistungsträger und den gesperrten Kapitän Daniel Caligiuri schlugen sich die Schalker besonders in der letzten halben Stunde ordentlich. Am Ende stand jedoch ein weiterer Negativrekord in der Vereinsgeschichte. Ein Trost: Maximal zwei Folgen bekommt die Serie in dieser Saison noch.

André Silva (28.) schoss die Frankfurter mit seinem siebten Treffer nach der Coronapause in Führung. Er hat maßgeblichen Anteil daran, dass die SGE doch wieder die Europa-League-Ränge im Blick hat. Zudem traf Kapitän David Abraham (50.) für Frankfurt, Weston McKennie (59.) gelang der Anschluss. Schalkes Can Bozdogan sah noch die gelb-rote Karte (77.).