Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Den Plan, wie Schalke 04 zu retten wäre, hatte Rüdiger Abramczik schon vor dem 0:3 am Sonntagabend gegen Bayer Leverkusen in die Debatte getragen. Der 64 Jahre alte Gelsenkirchener, dessen zweiter Taufname "Flankengott vom Kohlenpott" lautet, war als Flügelspieler nie um eine Finte verlegen, die Freude an List und Spott ist ihm bis heute im Gesicht abzulesen. Diesmal aber, so hat er dem Sender Sky versichert, gehe es nicht darum, zugunsten des eigenen Klubs zu tricksen, sondern ums Allgemeinwohl und eine gerechte Antwort auf die sportlichen Verzerrungen durch die Corona-Krise. Deshalb, und wirklich nur deshalb plädiert Abramczik dafür, am Ende der Saison ausnahmsweise auf einen Absteiger zu verzichten und die Liga auf 20 Teilnehmer zu erweitern.

Ein Sondergesetz zum Vorteil der Königsblauen - im lateinischen Volksmund "Lex Schalke" genannt - hatte es bereits 1964/65 gegeben, damals landete der Verein auf dem letzten Platz und blieb trotzdem drin - der DFB vergrößerte die Bundesliga von 16 auf 18 Mitglieder.

Heutzutage müssten statt des DFB die Ligen selbst entscheiden, und am Sonntagabend gab es prompt Zeichen, dass der Abramczik-Antrag Befürworter finden könnte. Gleich nach dem 1:0 für Leverkusen durch ein Eigentor des Verteidigers Malik Thiaw empfing Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider solidarische Botschaften auf seinem Mobiltelefon. Vier verschiedene Klubvertreter hätten ihm geschrieben, erzählte er, "dass es eine Frechheit ist, dieses Tor zu geben".

Bezeichnenderweise haben Schneiders Managerkollegen vor dem Fernseher lauter protestiert als die Schalker auf dem Rasen, allen voran der 19-jährige Thiaw, der später die Schuld bei sich selbst suchte und meinte, er hätte sich halt "cleverer anstellen müssen". Trotzdem warf die Szene Fragen auf: Inzwischen genügt ja meist ein sachter Kontakt zwischen Verteidiger- und Angreiferbein, um den Schiedsrichter nach Intervention des Videokollegen zur Ahndung des Fouls zu bewegen, die Super-Zeitlupe bringt allemal etwas ans Licht. Bayer-Profi Aleksandar Dragovic hatte Thiaw aber nicht bloß berührt, sondern mit unwiderstehlichem Nachdruck in die Schussbahn geschoben, im Grunde durfte er sich für den Assist einen Scorer-Punkt gutschreiben lassen.

Das frühe 0:1 brachte die engagiert gestarteten Schalker aus der Fassung. Ständige Rückstände sind zwar inzwischen Gewohnheit, belasten aber trotzdem das Nervenkostüm. Hätten die Leverkusener in den folgenden Minuten nicht großzügig ihre Chancen ausgelassen, dann wäre die Partie nicht mit dem Anschein von Offenheit in die Schlussviertelstunde eingetreten. Dennoch wollte sich auch Schalkes Trainer Manuel Baum nicht über den mutmaßlich irregulären Hintergrund des 0:1 äußern: "Wir hören im Fußball so viele Leute jammern, dass andere Schuld tragen, davon müssen wir auf Schalke uns lösen. Das Tor haben wir uns selber eingebrockt." Bloß kein Selbstmitleid, bloß keine Opfermentalität, das ist die Devise des Trainers für den Abstiegskampf, der mit den schnell aufeinanderfolgenden Partien in Augsburg, gegen Freiburg und in Bielefeld nun erst richtig losgeht.

Leverkusen, unbesiegt und allmählich vom Glauben getragen, unbesiegbar zu sein, war eine Nummer zu groß für die wieder mal in Verlegenheit zusammengestellte Schalker Elf. Unglücksrabe Thiaw durfte diesmal rechts hinten aufhelfen, nachdem er beim 1:4 in Gladbach links hinten improvisieren musste. Hauptberuflich ist er unverkennbar Innenverteidiger.

Die Schwachstellen in der Mannschaft des Tabellenletzten sind zu zahlreich, um sich mit einem komplett besetzten Team wie Bayer 04 zu messen. Jede Woche formiert Baum eine neue Abwehrkette, nicht aus Spaß an der Abwechslung, sondern aus der Not: Verletzungen, Krankheiten, Überforderung einzelner Spieler. Diesmal waren - inklusive Torwart - wieder vier von fünf Posten betroffen. Aushilfsschlussmann Michael Langer, 35, war bei seinem ersten Auftritt seit dreieinhalb Jahren einer der besten Schalker, aber er konnte nicht jeden der Fehler seiner Vorderleute reparieren. "Es ist wirklich schon fast zum Kotzen, wie wir unsere Tore kriegen", schimpfte Baum.

Am Engagement und an der Kilometerleistung der Mannschaft fehlt es nicht, "wir investieren ohne Ende", lobte Baum mit aller Berechtigung den Einsatzwillen seiner Spieler. Aber den Qualitätsmängeln kann man nicht davonlaufen. Der Trainer weiß das, er muss aber damit leben. Kein Vorwurf an Steven Skrzybski für seinen schwachen Elfmeterschuss beim Stand von 0:2, stattdessen ein Kompliment: "Ich werde zu ihm hingehen und ihm auf die Schulter klopfen, er verdient Hochachtung - es gehört viel Mut dazu, in der Situation den Ball zu nehmen." An Skrzybskis edler Schalker Seele ist nicht zu zweifeln, an seiner Eignung für den harten Bundesliga-Betrieb zurzeit schon. Baum kann wegen des dezimierten Teams trotzdem nicht auf ihn verzichten, auf Verstärkungen im Winter will er lieber nicht vertrauen: "Selbst, wenn keiner kommt, bin ich überzeugt, dass wir einen Kader haben, um die Klasse zu halten." Ein Zugang steht aber schon in Aussicht: Der vor zwei Wochen suspendierte Amine Harit soll zurückkehren dürfen.

Einstweilen bietet der Abramczik-Plan womöglich wirklich die beste Aussicht auf den Klassenerhalt. An Sympathien mangelt es offenbar nicht. Der wohlwollende Bayer-Trainer Peter Bosz schilderte einen Spielverlauf, den nicht viele gesehen hatten. "Dieses Schalke hat heute gut gespielt. Es war nicht so einfach, wie es das Ergebnis aussehen lässt - das ist ein Kompliment für Schalke." Es klang allerdings ein bisschen nach Mitleid.