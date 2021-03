Ralf Rangnick vor Rückkehr:Weil es eben Schalke 04 ist

Kommentar von Philipp Selldorf

Als am Freitagnachmittag die Nachricht kursierte, dass Ralf Rangnick bereit sei, als Sportvorstand zu Schalke 04 zurückzukehren, haben vermutlich Schalker in aller Welt geglaubt, jemand treibe schlimmen Spott auf ihre Kosten. Warum sollte sich der schwäbische Fußball-Professor den Job beim mittellosen, dem Abstieg geweihten Kumpel- und Malocher-Klub antun? Rangnick stand zuletzt nach Erledigung seiner Tätigkeit als Architekt des Champions-League-Unternehmens RB Leipzig mit großen internationalen Fußball-Marken in Verbindung: AC Mailand, FC Chelsea und weiteren Adressen ähnlicher Größenordnung. Auch in der aktuellen Debatte um die Nachfolge von Bundestrainer Jogi Löw taucht sein Name ständig auf - nicht zuletzt, weil er sich selbst interessiert zeigte. Unter anderen hat Jürgen Klopp den versierten Kollegen dringend empfohlen.

Warum also sollte Rangnick zu Schalke 04 gehen? Die Antwort ist erstaunlich simpel: Weil es eben Schalke 04 ist, wo er zwei Stationen seiner Karriere verbracht hat, beide Male aber nicht ans Ziel gelangte. Beim ersten Anlauf hatte ihn der Verein vor die Tür gesetzt - was die Verantwortlichen später öffentlich bereuten. Beim zweiten Mal, vor knapp zehn Jahren, musste er sich wegen eines Burnouts zurückziehen. Geblieben ist eine spezielle Verbundenheit, die mehr vom Gefühl als vom Verstand bestimmt wird.

Es war keine Falschmeldung, die am Freitag verbreitet wurde. Rangnick ist tatsächlich bereit, im Gefolge einer Initiative zum Teil vermögender Schalke-Freunde ein drittes Mal eine Retter-Mission in Gelsenkirchen zu starten. Es heißt, dass er dafür keine große Gage fordert, im Erfolgsfall aber durch Prämien ordentlich entlohnt würde. Ein gewisses Extra-Budget würde ihm zum Beginn seiner mutmaßlich in der zweiten Liga einsetzenden Aufbauarbeit mitgegeben, aber sicherlich keine Fabelsumme. Zu den Unterstützern der Gruppe gehören außer bereits aktiven Sponsoren, die einen neuen Kurs verlangen, damit sie an Bord bleiben, auch ehemalige Mitarbeiter des Vereins.

Wie kann man Nein sagen zu Ralf Rangnick?

Der elf Köpfe zählende Aufsichtsrat wurde am Freitag durch ein Mitglied des Gremiums unterrichtet. Anstatt den Impuls erfreut aufzunehmen, bildeten sich jedoch Widerstand und Ablehnung - und da haben Schalker in aller Welt tatsächlich Anlass, vom Glauben abzufallen. Wie können die zum Wohle des Vereins gewählten Aufseher Nein sagen zu Ralf Rangnick, der als Manager, Trainer und Entwickler in Leipzig, Hoffenheim und Ulm beispielhafte Arbeit geleistet hat? Zumal, wenn dessen Comeback auch noch mit finanzieller Hilfe verbunden wäre, die der verschuldete Klub bitter nötig hat?

Natürlich ist es die Aufgabe der Aufsichtsräte, das externe Angebot auf seine Seriosität und eventuelle Fallen zu prüfen. Es wird aber von Seiten der Unterstützer glaubhaft garantiert, dass kein launischer Scheich und kein moralisch fragwürdiger Finanzier hinter der Initiative steckten, und die Operation auch nicht dazu da sei, den umstrittenen Ex-Boss Clemens Tönnies durch die Hintertür wieder an die Spitze des Klubs zu führen. Von einer Investorengruppe, die Schalke in Besitz nehmen wolle, könne schon gar keine Rede sein, heißt es. Dies wäre satzungsrechtlich auch nicht möglich. Schalke ist ein eingetragener Verein - und wird es so lang bleiben, bis drei Viertel der 150 000 Mitglieder etwas Anderes beschließen. Was bei der nächsten Vollversammlung im Juni dieses Jahres nicht geschehen kann.

Beim Mitgliederkonvent im Sommer werden jedoch sechs der elf Schalker Aufsichtsräte ausscheiden, weil ihre Amtszeit abläuft. Es wäre bizarr, wenn diese Leute nun im Zuge ihrer letzten Beschlüsse das Comeback von Ralf Rangnick verhindern würden, weil es nicht ihre Idee war, ihn zurückzuholen. Dass sich der eine oder andere am Freitag durch die überraschende Präsentation samt synchroner medialer Begleitgeräusche überrumpelt fühlte, ist verständlich, in der Sache aber unerheblich. Sollte der Aufsichtsrat die finanzkräftigen Unterstützer und Rangnick zurückweisen, wäre das möglicherweise ein vereinsschädigender Akt. Und jeder Kandidat, den sie stattdessen als Sportvorstand präsentieren würden, wäre von vornherein deklassiert.