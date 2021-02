Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Jahrelang war die Bundesliga ein bevorzugtes Einkaufszentrum des FC Arsenal. Außer einem halben Dutzend Fußballern bezog der Großklub sogar sein Führungspersonal aus Deutschland. Sven Mislintat, als Chefscout aus Dortmund abgeworben, verließ London aber schon vor zwei Jahren wieder, und in diesem Winter hat Arsenal nun auch im Spielerkader große Teile seiner deutschen Vergangenheit gelöscht. Nach Mesut Özil sowie den Verteidigern Sokratis und Sead Kolasinac traf es am Montag auch Shkodran Mustafi. 2016 hatten die Engländer mehr als 40 Millionen Euro für den DFB-Nationalspieler bezahlt, jetzt beendeten sie die Zusammenarbeit wie bei Özil und Sokratis mit einer Abfindung. Für den 28-jährigen Verteidiger, der zuletzt kaum noch zum Einsatz kam, war damit der Weg frei, um in Gelsenkirchen den nächsten Vertrag zu unterschreiben.

Dem FC Schalke 04 hat sich Mustafi vorerst bis Saisonende verpflichtet, er ersetzt Ozan Kabak, 20, der am Montag durch einen Blitzhandel zum FC Liverpool wechselte. Aus Schalker Sicht hat der Tausch in der Abwehrzentrale mehrere Aspekte: "Wirtschaftlich ergibt der Transfer extrem viel Sinn", betonte Sportvorstand Jochen Schneider. Einige Beobachter deuten diesen Schwerpunkt als Bekenntnis zum Ausverkauf im Angesicht des drohenden Abstiegs - Schneider sieht den Deal als strategischen Schachzug: sportlich vertretbar, ökonomisch geboten. Der Bundesliga-Letzte erhält auf Anhieb keine Unsumme für Kabak - die Leihgebühr bis Saisonende beläuft sich auf höchstens zwei Millionen Euro. Auch eine Kaufverpflichtung seitens Liverpool stand nicht zur Debatte. "Es sind andere Zeiten als vor der Pandemie", sagt Schneider. Infolge der Corona-Rezession war der Wintermarkt europaweit ein riesiger Tausch-, Leasing- und Mietmarkt. Lediglich Bayer Leverkusen hat für die Zugänge Fosu-Mensah, Frimpong und Demaray Geray rund 15 Millionen Euro in feste Beziehungen gesteckt.

Die Schalker haben aber Gründe zu glauben, dass Liverpool die ausgehandelte Kaufoption wahrnehmen wird: Einer davon ist das schon länger bestehende Interesse von Trainer Jürgen Klopp am türkischen Nationalspieler. Im Erfolgsfall hat das Geschäft ein Volumen von etwa 22 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Schalke könnte damit seine Zukunft als möglicher Zweitligist absichern. Mit dem Geld, das Juventus Turin für Leihspieler Weston McKennie zahlt (18,5 Millionen Euro), wäre eine Basis gegeben.

Detailansicht öffnen Vom Ruhrpott nach England: Ozan Kabak. (Foto: Karsten Rabas /Imago)

Ozan Kabak war zuletzt nicht auf der Höhe jenes Ozan Kabak, für den Schalke vor anderthalb Jahren 15 Millionen Euro an den VfB Stuttgart zahlte. Damals wurde auch ein alternatives Geschäftsmodell diskutiert: Der VfB hätte prozentual an einem Weiterverkauf beteiligt werden können, das hätte den Preis gesenkt, und Schalke hätte noch Geld für den Kauf eines Stürmers behalten. Mit einem gewissen Silas Wamangituka und dessen Klub in Paris war man in fortgeschrittenen Gesprächen. Doch Schalke beschloss, Kabak komplett abzulösen - und Wamangituka ging zum VfB, wo er jetzt sehr verehrt wird.

Auf Klagen über den Verlust von Stammverteidiger Kabak hat Christian Gross am Dienstag verzichtet. Schalkes Trainer lobte stattdessen den Vorzug, den der ersatzweise verpflichtete Mustafi biete: "Mehr Erfahrung tut uns enorm gut." Dass Kabak um den Wechsel gebeten hatte, wird auf Schalke nicht verschwiegen. Schon im Vorsommer war er einer Offerte des AC Mailand nicht abgeneigt gewesen - Schalke hatte verneint. "Ozan wird seinen Weg machen, ganz sicher", sagte Gross, "Liverpool wird ihn weit bringen". Der Trainer hat zur jüngsten Formschwäche des Abwehrspielers die gleiche Meinung wie sein Kollege in England: Schalke sei "leider in einer schlechten Lage", sagte Klopp, in Liverpool werde Kabak die stabile Umgebung finden, die er brauche: "Er ist wirklich ein sehr, sehr großes Talent", versicherte Klopp.

Den Wechsel meldete Schalke kurz vor Mitternacht. Ein Last-Minute-Deal am Schlusstag der Transferbörse war es zwar nicht, aber "das ganze Ding war kurz vor knapp", sagte Mustafi. Als Ersatzlösung nahm er in dem Handel eine zentrale Rolle ein, Sportchef Schneider wollte keinesfalls den Eindruck erwecken, dass die Klubführung den Klassenerhalt schon aufgegeben hätte. Deshalb lehnte Schalke auch eine Anfrage des FC Villarreal für Amine Harit, 24, ab. Der Tabellenfünfte aus Spanien wollte den Spielmacher ausleihen. Hätte Schalke zugestimmt, hätte man sich auch die Investition in Mustafi sparen können. Sehr gern hätte man hingegen dem Wunsch verschiedener Interessenten aus der italienischen Serie A entsprochen, Nabil Bentaleb zu holen. Doch Bentalebs Management kam zu keinem positiven Beschluss, und so wird der 26-jährige Franzose, den Ex-Sportchef Christian Heidel einst für mehr als 20 Millionen Euro bei Tottenham Hotspur auslöste und der im Herbst von Schalke zum x-ten Male suspendiert wurde, bis zum Vertragsende im Sommer ein Trainingsspieler bleiben.

Mustafi - der am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale in Wolfsburg wegen der Corona-Bestimmungen noch nicht spielberechtigt ist -hat berichtet, der erste Schalker, der ihn angeworben habe, sei sein alter Arsenal-Kollege Kolasinac gewesen: "Er hat erzählt, dass sich die Mannschaft längst noch nicht aufgegeben hat." Sollte Schalke es noch schaffen, könnte sich Kolasinac wieder in Gelsenkirchen niederlassen. Zu Arsenal möchte er, so heißt es, nicht mehr zurückkehren, auch wenn die Bundesliga durch die Spieler Leno, Xhaka und Aubameyang dort immer noch eine starke Fraktion stellt.