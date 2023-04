Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Der neueste Stand der Krankenakten, den Schalke 04 am Sonntag übermittelte, ließ den Trainer Thomas Reis als Gelsenkirchener Ausgabe des altgriechischen König Pyrrhos erscheinen. Noch so ein Sieg, und wir sind verloren, lautete sinngemäß dessen Ausspruch nach der Schlacht bei Asculum gegen die aufdringlich aufstrebenden Römer. 2300 Jahre später äußerte sich Reis nach dem 5:2-Sieg gegen Hertha BSC ähnlich sorgenvoll. Er freute sich über die ungewöhnlich vielen Tore und den Erfolg, den Schalke im Abstiegskampf unbedingt benötigt hatte, aber er sprach auch von einem "Schatten", der auf dem Abend liege.

Dreimal hatte Reis verletzte Spieler auswechseln müssen. Nach einer halben Stunde signalisierte Stammtorwart Ralf Fährmann, 35, wegen schmerzender Adduktoren nicht weitermachen zu können. Zur Pause schied Rechtsaußen Tim Skarke, 26, aus, der das 1:0 geschossen und das 2:0 vorbereitet hatte; Mitte der zweiten Halbzeit folgte Stammverteidiger Cedric Brunner, 29. Skarke und Brunner trafen sich anderntags für ein Souvenirfoto im Krankenhaus: Der erste trug einen Verband am Knöchel, der andere den Arm in der Schlinge. Beide lächelten zwar fröhlich, doch die Lage ist alles in allem nicht lustig: In allen Fällen sei "mit einer mehrwöchigen Ausfallzeit zu rechnen", meldete der Verein.

Auch gegen Freiburg wird Schalke personell improvisieren müssen

Am Tag vor dem Hertha-Spiel hatte der Trainer noch aufrichtig euphorisch mitgeteilt, dass er erstmals seit Aufnahme seiner Tätigkeit einen fast kompletten Kader beisammen habe. "Endlich kann ich mal auswählen", sagte Reis - der Fall hat sich nun wieder erledigt. Mit Fährmann fällt nicht nur ein zuletzt formstarker Torwart, sondern auch ein Vorarbeiter des Teams aus, mit Brunner ein wichtiger Teil der zuletzt so stabilen Hintermannschaft, mit Skarke einer der wenigen Spieler im Kader, die hohes Tempo mitbringen. Wieder muss der Trainer also umfassend improvisieren, denn auch Mittelfeldspieler Tom Krauß wird am nächsten Sonntag auswärts beim SC Freiburg fehlen - Gelbsperre! Ungewiss ist ferner, ob der am Freitag kurzfristig ausgefallene Abwehrchef Maya Yoshida zurückkehren kann.

Bange Blicke richteten sich am Freitag zudem auf Verteidiger Moritz Jenz, 23, der zuletzt zwei Spiele wegen Muskelproblemen verpasst und während der zweiten Halbzeit immer wieder mit Krämpfen zu tun hatte. Zwischenzeitlich humpelte er über den Rasen, als wäre sein Bein bereits in Gips gelegt worden. Der Trainer griff schließlich zu einem originellen Gegenmittel: Er beorderte Jenz in den letzten Minuten in den Angriff, um ihm Sprints zu ersparen. So absolvierte der Verteidiger noch während der überall als Überlebensprüfung beschworenen Partie seine Regeneration. Nach jedem Endspiel lauert allerdings, frei nach Sepp Herberger, das nächste Endspiel: Bis zum Saisonschluss werde sich eine Finalpartie an die andere reihen, prophezeite der Schalke Doppeltorschütze Marius Bülter.

Schon deshalb muss Schalke alles tun, um die Unversehrtheit des Abwehrspielers Jenz zu garantieren. Wegen seiner Verteidigerleistungen - und wegen seines erstaunlichen Nimbus. Wenn Jenz auf dem Platz steht, dann garantiert er Schalke 04 nicht nur stabilere Verhältnisse, sondern auch eine Eigenschaft, die höchstens noch der nordische Donnergott Thor zu bieten hat: Unbesiegbarkeit. In neun von elf Rückrundenspielen wirkte er mit, neunmal gab es mindestens ein Remis. Zweimal war er nicht dabei - beide Male ging die Partie verloren.

Thomas Reis wird sich auf magische Eventualitäten nicht verlassen wollen. Schon gegen Hertha überraschte er mit einer Aufstellung, in der vergessene und zu kurz gekommene Kaderspieler ein Comeback feierten: Verteidiger Marcin Kaminski, 31, der zwischenzeitlich schon beinahe ausmanövrierte Kapitän Danny Latza, 33, und der zum Teilzeit-Torjäger herabgestufte Mittelstürmer Simon Terodde, 35, bewährten sich im Full-Time-Modus.

Wie es nach dem an König Pyrrhos gemahnenden Sieg gegen Hertha aussieht, hat der Trainer gerade rechtzeitig seine Routiniers mobilisiert.