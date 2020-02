"Für Vielfalt", sagte Clemens Tönnies in die Kamera. Es dauerte nur eine knappe Sekunde, dann war das Gesicht des Aufsichtsratsvorsitzenden schon wieder aus dem Bild verschwunden. Tönnies, vor einem halben Jahr Auslöser eines Rassismusskandals, war am Samstag vor dem Heimspiel seines FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn einer von 41 Schalkern, die in einem zweiminütigen Video "gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung" auf dem großen Videowürfel aussprachen, wofür sie aufstehen. Anlass dafür war gewesen, dass der Berliner Fußballer Jordan Torunarigha am vergangenen Dienstag beim Pokalspiel in Gelsenkirchen von Schalker Zuschauern rassistische Beleidigungen vernommen hatte. Ein zufälliger, aber durchaus gelegener Anlass für den Klubchef Tönnies, an seinem Image-Wiederaufbau zu arbeiten.

Dass Paderborn nun schon zwei Mal in Schalker Rassismus-Probleme involviert wurde, war reiner Zufall. Am 1. August 2019 hatte Tönnies auf dem "Tag des Handwerks" in Paderborn Gehässiges über den Kontinent Afrika gesagt. Diesmal waren die Paderborner Fußballer zu Gast in Gelsenkirchen, als Schalke schon wieder Abbitte leisten musste. Dass sich die Gelsenkirchener Fußballer durch ein 1:1 im Kampf um die Champions-League-Plätze schadeten und Paderborn einen Punkt im Kampf um den Klassenverbleib gönnten, hatte mit dieser Geschichte freilich überhaupt nichts zu tun. Paderborn spielte taktisch und läuferisch erneut an seinem Limit, während Schalke vier Tage nach dem 120-Minuten-Pokalspiel gegen Hertha BSC müde und uninspiriert wirkte.

Als der Schalker Trainer David Wagner nach dem Spiel sagte: "Es ist immer gut, wenn du die Gründe für so eine Enttäuschung kennst", da meinte er zwar auch die Pokalanstrengungen, er meinte aber mehr noch die Verletzungsprobleme, mit denen sich sein Team durch diese ersten Wochen der Rückrunde schleppt. Zu den Langzeitverletzten Daniel Caligiuri, Jonjoe Kenny, Suat Serdar, Salif Sané und Benjamin Stambouli gesellte sich nun noch Innenverteidiger Ozan Kabak, der bereits in der ersten Halbzeit mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden musste. "Wir haben personelle Schwierigkeiten", sagte Wagner nach dem Spiel im Amtston eines Staatssekretärs und fuhr in der Sprachmelodie eines Priesters fort: "Aber ich breche nicht den Stab über das Team; das Mindeste ist, sich zu wehren und alles zu versuchen - und das haben die Jungs auch getan."

Derart nachgiebig war das Publikum mit seinen Schalkern zuvor nicht umgegangen. In der ersten Halbzeit kamen hier und dort Pfiffe auf, als augenscheinlich wurde, dass die mit vielleicht einem Zehntel des Schalker Etats finanzierten Paderborner das bessere Spiel machten. Als das Eckenverhältnis nach einer halben Stunde 5:1 für Paderborn lautete und die Schalker phasenweise mit dem Ball gar nichts mehr anzufangen wussten, wurden die Pfiffe greller. Ahmed Kutucu für Schalke (63.) und Klaus Gjasula für Paderborn (81.) sorgten für die beiden Treffer zum insgesamt angemessenen 1:1. "Eigentlich hätten wir das hier gewinnen müssen", fand Paderborns Sportchef Martin Przondziono.

Dass die Schalker Fans unzufrieden waren, lag vor allem an der jüngsten Gesamtentwicklung. Schon zum dritten Mal hat ihr Team daheim gegen einen Abstiegskandidaten nicht gewinnen können. Vor dem 1:1 gegen Paderborn waren im Oktober ein 1:1 gegen den damaligen 17. Köln und im November ein 3:3 gegen Düsseldorf vorangegangen. Diese drei Ergebnisse wollte Wagner aber nicht in einen Zusammenhang gebracht wissen. "Das darf man nicht über einen Kamm scheren", sagte er. Gleichwohl drohen sich die Schalker sukzessive aus dem Rennen um die Champions-League-Plätze zu verabschieden, zumal, wie Wagner sagt, "wir die ausfallenden Spieler ja nicht in den nächsten zwei Wochen zurückerwarten". Deren Verletzungen sind mit kaputten Fußknochen, Innenbändern und Menisken längerfristiger Art. "Da kommt momentan vieles zusammen, das ist ein bisschen doof", sagt Wagner, lässt sich die erste kleine Krise seiner noch jungen Amtszeit aber kaum anmerken. "In einer schwierigen Phase haben wir trotzdem fünf Punkte in der Liga geholt und sind im Pokal ins Viertelfinale eingezogen", sagt er.

Nach einem Gastspiel in Mainz empfangen die Schalker daheim Leipzig. Dann wird sich zeigen, ob die Gelsenkirchener im Moment mit den besten Klubs noch mithalten können.