FC Schalke 04:Mike Büskens verlässt den Verein

Mike Büskens und Schalke 04 gehen künftig getrennte Wege. Der Fußball -Zweitligist und der 56-Jährige einigten sich darauf, „die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen“, wie es in einer Mitteilung des Klubs hieß. Büskens sagte, er fühle sich „emotional nicht in der Lage, im Moment über eine gemeinsame weitere Zukunft“ zu sprechen. Schalke hatte schon im Mai erklärt, dass Büskens seinen Posten als Co-Trainer zur neuen Saison verlassen müsse. Im Jahr 2022 hatte er den Klub als Interimstrainer zum Aufstieg in die Bundesliga geführt. Danach war der frühere Profi, der als „Eurofighter“ mit Schalke 1997 den Uefa-Cup gewonnen hatte, unter anderem als „Verbindungstrainer“ aktiv.

Während Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann Büskens für dessen „geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren“ dankte, blickte der ehemalige Mittelfeldspieler vor allem auf die letzten Jahre mit gemischten Gefühlen. Die Zeit mit „unzähligen Personalwechseln auf allen Ebenen“ und „mehr als zwei Händen voll an verschiedensten Vorständen, Direktoren und Trainern“ müsse er erst einmal sacken lassen. Er habe indes „jeden Tag am Berger Feld genossen“, sagte Büskens weiter und schloss eine Rückkehr nicht aus: „Das letzte Kapitel in der Geschichte zwischen dem geilsten Klub der Welt und mir, das ist noch nicht geschrieben.“