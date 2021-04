Der FC Schalke 04 verliert ein weiteres Vorstandsmitglied. Der bisherige Marketing-Chef Alexander Jobst kündigte für den Sommer seinen Abschied an. Wegen anonymer Anfeindungen und Bedrohungen seiner Familie lege er sein Amt nieder, sagte der 47-Jährige - es sei "eine Grenze überschritten" worden. Damit steht innerhalb eines Jahres der vierte Weggang aus der Führungsetage des abstiegsbedrohten Bundesligisten fest. Vor Jobst, dessen Vertrag bis 2024 läuft, hatten bereits Finanzvorstand Peter Peters und Aufsichtsratschef Clemens Tönnies den Klub in der Krise verlassen, Ende Februar war Sportvorstand Jochen Schneider entlassen worden. Das Machtvakuum trifft Schalke zur ungünstigsten Zeit: Nach einem Minus von 52 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020 ist der Traditionsverein mit 217 Millionen Euro verschuldet und mit negativem Eigenkapital von mehr als 70 Millionen Euro belastet. Sportlich ist der Absturz in die zweite Liga kaum noch zu verhindern.