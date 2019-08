Und auch der zweite Treffer in das Hertha-Tor ist ein Eigentor: In der 48. Minute trifft Karim Rekik.

Die Schalker ließen sich für den ersten Heimsieg nach über sieben Monaten von ihren Fans ausgelassen feiern, die zwei wichtigsten Wegbereiter für den Premierenerfolg von Trainer David Wagner in der Fußball-Bundesliga waren allerdings nicht mehr auf dem Platz. Zwei Eigentore von Niklas Stark (38.) und Karim Rekik (48.) verhalfen den Königsblauen zum 3:0 (1:0) gegen Hertha BSC. Jonjoe Kenny (85.) machte kurz vor Schluss mit einem beherzten Fernschuss alles klar. "Wir haben es erzwungen, auch die Höhe geht völlig in Ordnung", sagte Schalkes Stürmer Guido Burgstaller, der das zweite Tor erzwang: "Die Art und Weise war schon gut." Stark meinte am Sky-Mikrofon: "So kann die Saison nicht weitergehen." Denn Ante Covic muss als Hertha-Coach auch nach dem dritten Spieltag weiter auf seinen ersten Dreier warten und verbucht nun (nach einem 2:2 zu Saisonbeginn in München) aus dem vergangenen 180 Minuten 0:6 Tore. Für die Gelsenkirchener endete hingegen mit dem ersten Sieg vor heimischer Kulisse seit dem 20. Januar (2:1 gegen den VfL Wolfsburg) die Torlos-Serie in dieser Saison.

Innenverteidiger Stark schoss den Ball nach einer Hereingabe von Daniel Caligiuri ins eigene Netz. "Ich dachte, dass jemand hinter mir war. Da gehe ich lieber hin, als nichts zu machen", sagte Stark. "Kein Vorwurf an Niklas, er versucht es zu retten", sagte Covic. "Es war ein gebrauchter Tag für uns", Starks Abwehrkollege Rekik lenkte einen Schuss von Burgstaller, der sein Ziel verfehlt hätte, ins Tor. "Wahrscheinlich war's ein Eigentor. Wenn wir am Ende gewinnen, ist es scheißegal", sagte der Österreicher. Nach Angaben des Datendienstleisters Opta das erste Mal seit dem 3:5 von Hannover 96 bei Borussia Mönchengladbach 2009, dass ein Team in der Bundesliga mindestens zwei Eigentore in einem Spiel erzielt.

Ein Tor steuer dann auch die Schalke bei

Gegen defensiv eingestellte Gäste hatte Schalke zwar von Beginn an viel Ballbesitz, wusste damit aber wenig anzufangen. Die erste Chance eröffnete sich den Berlinern: Nach einem Aufbaufehler von Weston McKennie spielte Ondrej Duda den ehemaligen Düsseldorfer Dodi Lukebakio frei, doch der Stürmer scheiterte an Torwart Alexander Nübel (10.).

Die Offensivbemühungen der Königsblauen blieben limitiert. Dann half Stark den Schalkern auf die Beine: Erst bescherte der 24-Jährige ihnen mit einem Eigentor die Führung, dann ließ er sich am eigenen Fünfmeterraum von Burgstaller den Ball abnehmen, der Österreicher schoss aber über das Tor (44.). Vor dem 2:0 verfehlte Burgstaller auch das Ziel, doch Rekik half nach. Hertha verstärkte endlich seine Offensivbemühungen, bis auf ein Abseitstor von Vedad Ibisevic (51.) sprang allerdings wenig heraus. "Ich bin enttäuscht von uns", sagte Abwehrspieler Lukas Klünter. Die Gastgeber spielten ihre Konter zwar kaum konsequent zu Ende. Doch Kenny traf mit einem platzierten Schuss zum Endstand. "Sieben Monate hat Schalke hier kein Spiel mehr gewonnen. Man hat gemerkt, wie die Leute sich danach gesehnt haben", sagte Trainer David Wagner. "Das haben die Leute lautstark zum Ausdruck gebracht, das war richtig geil, richtig großes Kino."