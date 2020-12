Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Mancher Zuhörer horchte auf, als Sportvorstand Jochen Schneider am Sonntagabend Schalkes neuen Trainer Christian Gross vorstellte. Dass er den 66 Jahre alten Schweizer für dessen Ausstrahlung, Erfahrung und Führungsqualitäten pries, das hatte niemand anders erwartet. Die Überleitung war es, die verblüffte: "In diesem Sinne heiße ich Sie herzlich willkommen, Christian", sagte Schneider.

Das förmliche Sie als persönliche Anrede befindet sich im Gesellschaftsleben auf dem Rückzug, der Sport und auch die Fußballbranche eilen dieser Entwicklung voraus. Duzen ist dort die allgemeine Umgangsform, auch unter Führungskräften. Jochen Schneider war Sportdirektor, als er vor elf Jahren mit Christian Gross beim VfB Stuttgart zusammenarbeitete, die beiden Männer sind einander gut bekannt und blieben auch auf Entfernung verbunden - und dennoch verkehren sie immer noch im Sie.

Eine Aura von Strenge und Distanz hat den Trainer durch seine gesamte, bald 30 Jahre währende Karriere begleitet. In Stuttgart wurde gerätselt, ob seine Umgangsweise auf professionellem Abstand oder persönlicher Unnahbarkeit beruhte, selbst dem überzeugten Rheinländer und für jedermann zugänglichen VfB-Manager Horst Heldt enthielt Gross das Du vor. Dennoch hat ihn der Manager Jahre später bei seinem nächsten Klub, dem FC Schalke 04, als Trainer vorgeschlagen und bereits dem Aufsichtsratschef Clemens Tönnies vorgestellt. Dieser ist übrigens ein berüchtigter Duzer, aber daran wird das Engagement wohl nicht gescheitert sein.

Detailansicht öffnen "Sharp like a shark" will Christian Gross seine Mannschaft sehen. (Foto: dpa/dpa)

Als Gross jetzt in Gelsenkirchen auf dem Podium saß, hat er über diese und andere Episoden so bereitwillig wie sachlich Auskunft gegeben, von anekdotischer Heiterkeit war jedoch nichts zu vernehmen. Tatsächlich ist Schalke zurzeit kein Ort des Frohsinns, ein Lachen ist jedoch keineswegs unerwünscht. Für lustige Momente sorgte beim Termin am Sonntag lediglich der Aufsichtsratsvertreter Huub Stevens, als er über seinen Weihnachtsbaum lästerte. Möglicherweise umspielte da ein leises Lächeln die Mundwinkel seines Nebenmannes Gross.

Kontakt zum Schweizer hatte Schneider bereits vor drei Wochen aufgenommen. Damals schien Amtsinhaber Manuel Baum noch recht sicher auf dem Posten zu sein, doch Schalkes Manager erkundete bereits einen Fluchtplan und erfragte die grundsätzliche Bereitschaft des Schweizers zum Einstieg in der Weihnachtspause. Die Idee fand auch beim Aufsichtsrat und Branchenkenner Stevens Anklang, wie er nun berichtete: "Was denkst Du über Christian?", habe ihn Schneider gefragt. "Das wäre der Richtige", habe er geantwortet, denn Gross sei ihm ebenfalls eingefallen: "Er stand auch in meinen Gedanken an erster Stelle: Er hat eine Autorität in sich und kann die Mannschaft führen."

Christian Gross erwiderte die Anerkennung, indem er Stevens in die Reihe der Trainer aufnahm, die ihn einst geprägt haben und deren Wesen ihm noch heute imponiert. Vorweg nannte er Helmut Johannsen, 1967 als Trainer Meister mit Eintracht Braunschweig, später in der Schweiz erfolgreich. Johannsen, vor 22 Jahren in Hamburg verstorben, galt als Vertreter der harten, alten Schule, Gross war unter ihm Spieler beim FC St. Gallen. Ihm fielen aber noch andere Persönlichkeiten seines Metiers ein, Männer wie José Mourinho, Alex Ferguson, Ottmar Hitzfeld ("ein Wolf im Schafspelz") - und Huub Stevens. Ihnen allen sei eines gemeinsam: Sie seien "aggressive Trainer", die die Spiele gewinnen wollten, "ohne positive Aggressivität geht nichts".

Ein Coach, der solche Leitmotive äußert, wird schnell mit Stereotypen beladen. Gross bekam davon am Sonntag genügend zu hören. Vom "harten Hund" bis zu den angeblichen Spitznamen "Alpen-Magath" und "Polizist". In England, wo er einst Tottenham Hotspur und den Nationalspieler Jürgen Klinsmann trainierte, nannte man ihn "Schweizer Armee-Offizier". Gross nahm all diese geduldig zur Kenntnis und korrigierte charmant: Er sei kein Polizist, sondern lediglich der Sohn eines Polizisten, und dass zu seiner Vorliebe für Ordnung und Disziplin auch- was seit 40 Jahren immer übersehen werde - seine Mutter beigetragen habe: "Sie war nämlich Turmspringerin, eine ganz mutige Person." Bestätigt hat Gross hingegen eine andere Geschichte, die wie ein Klischee klingt, die Geschichte vom Haifischzahn, den er stets bei sich trägt. Das Utensil versteht er als Symbol: "Sharp like a shark", so soll sich das Team präsentieren: "Ich arbeite gern mit Metaphern und Symbolen."

Mittelmaß, sagte Gross, finde er uninteressant, da orientiert er sich seit jeher an einem Satz des US-Präsidenten Theodore Roosevelt ("es gibt nichts Langweiligeres als die Grauzone"). Dass ihn der Ruf des Tabellenletzten Schalke 04 gereizt hat, nochmal ins eigentlich aufgegebene Trainergeschäft zurückzukehren, ist also kein Wunder, "ein ganz spezieller Verein, eine ganz spezielle Aufgabe". Die Mannschaft bekommt es mit einem Mann zu tun, der menschlich und fachlich nicht viel mit seinen Vorgängern gemein hat, und dessen Vorstellungen vom Fußball weniger von den Theorien zeitgenössischer Lehrbücher geprägt sind als von der Ansprache an die Akteure. "Ehrgeiz in jeder Minute" wolle er von den Spielern sehen, der Verein will da nicht nachstehen. Schalke 04 wird die letzten finanziellen Reserven mobilisieren, um die Mannschaft für den Abstiegskampf zu verstärken, und am Montag meldete sich immerhin schon mal der zuletzt vermisste Mark Uth zurück. Beim Gang auf den Trainingsplatz machte der Angreifer das Victory-Zeichen, das dürfte seinem neuen Trainer gefallen haben.