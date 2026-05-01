An einem Abend in der letzten Januar-Woche, es war schon nach zehn Uhr, klingelte Frank Baumanns Telefon. Nanu, der Trainer, so spät? Ja, es war Miron Muslic, der angerufen hatte, um Schalkes Sportvorstand folgende Botschaft zu übermitteln: „Frank, von morgen an stellen wir auf Viererkette um.“ Antwort Baumann: „Miron, du machst das schon.“

Lakonische Dialoge wie dieser haben immer wieder am Anfang bedeutender Geschehnisse in der Menschheitsgeschichte gestanden. So wie vor bald 30 Jahren, als Rudi Assauer im Wohnzimmer von Huub Stevens im niederländischen Oirsbeek saß und dem Hausherrn schilderte, was er als neuer Schalke-Trainer zu erwarten habe – falls er das Angebot für den Job annehme. „Ich garantiere dir gar nichts, noch nicht mal einen guten Start“, sagte Assauer. Die Antwort darauf gab nicht Stevens, sondern dessen innere Stimme, ihren Wortlaut hat der Trainer in seinen Memoiren zitiert: „Mein Bauchgefühl sagte: Den Mut hast du, das ist deine Chance. Also mach es!“ So begann die Zusammenarbeit zwischen Assauer und Stevens, die fast sechs Jahre dauern sollte – was für Schalker Verhältnisse ein diamantenes Eheverhältnis darstellt.

2. Bundesliga : Ein guter Tag, um Schalker zu sein Schalke 04 gewinnt 4:1 gegen Preußen Münster – allmählich wird es Ernst mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Und die Euphorie treibt die Mannschaft weiter an. Von Philipp Selldorf ...

Auch das Zwiegespräch zwischen Frank Baumann, 50, und Miron Muslic, 43, könnte als Meilenstein einer wunderbaren Geschichte in den Schalker Zitatenschatz eingehen. Die Überlieferung stammt aus erster Hand, Muslic selbst hat am Donnerstag aus gegebenem Anlass von der Unterhaltung berichtet, denn mit der Neuordnung der Abwehrreihe ging eine Reform der gesamten Spielanlage einher. Der Trainer hat dadurch seine Mannschaft zum zweiten Mal in der Saison neu erfunden, und das mit stetig steigendem Erfolg: In der ersten Hälfte hatte er sie darauf getrimmt, die Defensive so sehr abzudichten, dass kein Wassertropfen hindurch gelangt, was nach 18 Spieltagen eine Zwischenbilanz im Geist von Helenio Herrera bescherte, dem Erfinder des Catenaccio: Schalke führte mit dem Torverhältnis von 22:10 die Tabelle der zweiten Liga an. Aber so konnte man nicht weitermachen, wenn man den Rang halten wollte, die Elf musste lernen, selbst das Spiel zu gestalten. Auch im Klub hatte sich das herumgesprochen. „Wir waren Erster und hatten weniger Tore als Nummer 18 – das sagt doch schon alles“, fasst Youri Mulder, der Sportdirektor, die Lage im Winter zusammen. Spätestens, als plötzlich Edin Dzeko vor der Tür stand, war der Fall klar. Das Management handelte und besorgte ein paar neue Spieler, der Trainer entwickelte eine andere Spielidee.

2022 stürmten Zuschauer ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit auf das Spielfeld, es gab etliche Schwerverletzte

Drei Monate später hat die strukturgewandelte Mannschaft die Tore- und Punkteproduktion so souverän gesteigert, dass die Vereinsführung seit dem vorigen Wochenende, seit dem 3:2-Sieg beim SC Paderborn, ein ernstes Problem hat: Wie lässt sich ein Chaos verhindern, wenn das Team am Samstagabend das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen und die Rückkehr in die erste Liga vollenden sollte? Beim Aufstieg 2022 stürmten Zuschauer ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit auf das Spielfeld, es gab etliche Schwerverletzte. Seit Tagen wird nun in Überstunden an Sicherheitsvorkehrungen gearbeitet, um die Begeisterung der Fans unter Kontrolle zu halten, aber womöglich, ja sogar wahrscheinlich wird es bereits genügen, dass Miron Muslic ein Machtwort gesprochen hat: Der Rasen gehöre den Spielern, sagte er, und ein Platzsturm sei „ein absolutes No-Go“ für echte Schalker.

Man könnte sich den stolzen, ungemein bärtigen Trainer sehr gut im Ornat eines römischen Befehlshabers zu Cäsars Zeiten vorstellen. Ein Wort von ihm genügt und die Legion marschiert, so ähnlich soll es sich auch in Gelsenkirchen zugetragen haben, als er dort das Regiment über eine Mannschaft annahm, die in der vorigen Saison gegen den Abstieg in die dritte Liga zu kämpfen hatte. Zeugen des Trainingslagers in Österreich im vorigen Sommer berichten von Szenen, in denen Spieler etwas zu spät zu Terminen erschienen – und dies kein zweites Mal mehr riskierten, obwohl Muslic weder laut geworden war noch jemanden in den Kerker hatte werfen lassen. Er brauche nicht autoritär zu sein, heißt es, es genüge, dass er Autorität ausstrahle.

Die ist auch für diejenigen spürbar, die nicht zu den Beschäftigten im PLZ – dem „Profileistungszentrum“ – gehören: Auf der einen Seite ist da die „bosnische Herzlichkeit“, die Muslic für sich reklamiert. Auf der anderen Seite ist da ein Mann, den der unbedingte Ehrgeiz leitet. Letzteres lässt manchen Funktionär der Königsblauen daran zweifeln, dass da erneut eine Trainerbeziehung mit diamantener Perspektive entsteht. Es geht nicht um die Arbeit, die der Coach geleistet hat – die ist bisher erstklassig –, sondern um seine Absichten. Muslic will hoch hinaus – mutmaßlich höher, als ihn der finanziell nach wie vor bedürftige Aufsteiger Schalke in den nächsten Jahren tragen kann.

Interview mit Nikola Katic von Schalke 04 : „Dzeko schickte mir eine Nachricht: Sucht ihr noch einen Stürmer?“ Schalkes Abwehrchef Nikola Katic erzählt, wie er mithalf, Edin Dzeko nach Gelsenkirchen zu lotsen, warum er im ersten Spiel der Saison mit einer Gehirnerschütterung weiterspielte – und was eine WM-Qualifikation mit Bosnien-Herzegowina für ihn bedeuten würde. SZ Plus Interview von Philipp Selldorf ...

„Schalke holt völlig unbekannten Trainer“, hatte Bild gleichermaßen erschrocken wie angemessen getitelt, nachdem der aus Bosnien stammende Österreicher vom neuen Sport-Boss Frank Baumann ins Amt gesetzt wurde. Zuvor war Muslic mit Plymouth Argyle in die dritte englische Liga abgestiegen. Selbstverständlich gab es Zweifel, ob das mit ihm klappen kann, aber die Erwartungen waren nach dem miserablen Vorjahr mit mehreren Entlassungen von Cheftrainern, deren Namen beinahe schon vergessen sind, ohnehin nicht hoch. Auf einen konkreten Saisontipp hatte der Kapitän Kenan Karaman, 32, im vorigen Sommer ausdrücklich verzichtet, wie er am Donnerstag nach dem Training erzählte: „Mir war nur wichtig, dass so eine Saison wie die letzte nicht mehr vorkommt. Das war mein persönliches Ziel.“ Wie sich die Dinge seitdem steil entwickelt haben, „das hätte man sich damals nicht ausmalen können“, sagt er.

Den Zweifeln zum Trotz: Miron Muslic hat bei Schalke Autorität, ohne autoritär zu handeln. Swen Pförtner/dpa

2022 kam Karaman ablösefrei von Besiktas Istanbul zum Erstligaaufsteiger ins Ruhrgebiet, und es gab außer ihm nicht viele Schalker, die darüber begeistert waren. „Ich habe mich damals einfach gefreut, dass ich bei so einem großen Klub auflaufen darf“, erzählt er, „da war große Euphorie“. Doch dann kam es drei Jahre lang ganz anders, „als man es sich erwünscht hatte“. Während Karaman, 32, auf Schalke Profil und Ansehen hinzugewann, als Publikumsfavorit und Zweitligaspitzenspieler Karriere machte, ging es dem Klub sportlich und moralisch immer schlechter.

Die Winterzugänge Moussa Ndiyaye, Adil Aouchiche und Dejan Ljubicic wurden sofort Stammspieler

Seit dem vorigen Sommer sieht es aber auf einmal so aus, als würde den Schalkern mit dem Ruhe-Kraftwerk Baumann an der Spitze und dem Macher Muslic in der Trainerkabine schlechthin alles gelingen. Zuletzt wurde ihnen sogar schon nachgesagt, sie könnten den Ostseewal Timmy retten. Erst mal jedoch gab es ein Wunder nach dem anderen im eigenen Haus zu bestaunen: Etwa, dass zur Jahreswende der große Edin Dzeko Einlass in den Klub begehrte und nicht mal Geld dafür haben wollte. Oder dass die in letzter Minute angeheuerten Winterzugänge Moussa Ndiyaye, Adil Aouchiche und Dejan Ljubicic sofort Stammspieler wurden und das Spiel-Niveau auf geradezu groteske Weise hoben.

Nicht zu vergessen auch, dass der Klub neulich vor dem DFB-Sportgericht Prozesse gewonnen hat, die nach Ansicht der Anwälte gar nicht zu gewinnen waren – beinahe wie der sagenhafte Chuck Norris, der unter anderem schon zweimal bis unendlich gezählt hat. Auch der neue Hauptsponsor fällt unter die Kategorie Gibt’s-doch-gar-nicht: Weder zahlt er bloß mit Kleingeld, noch hat er eine bedenkliche Herkunft. Stattdessen stammt er aus dem westfälischen Beckum, ist ein Familienunternehmen und Industrie-Logistiker mit Wurzeln im Bergbau und trotzdem, wie zu hören ist, ein ziemlich großzügiger Geldgeber.

Oder auch dieses Detail: Als sich im März Edin Dzeko und Nikola Katic im WM-Qualifikations-Einsatz mit Bosnien an der Schulter beziehungsweise am Knie verletzten, schien nicht nur Italien, sondern auch Schalke 04 alles verloren zu haben. Das höchstwahrscheinliche Saisonende für den Torjäger und den Abwehrchef – Fans mit Verlustängsten beklagten bereits ein typisches Schalke-Drama. Doch die Mannschaft gewann einfach ohne die beiden weiter, und jetzt das: Jene 800 Fans, die am Donnerstagvormittag am Trainingsplatz standen, entdeckten mitten im Geschehen einen sehr munteren Torjäger Dzeko, während Katic die ersten Laufübungen absolvierte.

Klar, jeder will am Samstag dabei sein, wenn die große Stunde schlägt. Aber was passiert, wenn’s schiefgeht gegen Düsseldorf? Daran zweifeln ausnahmsweise nicht mal die vielen leidgeprüften Berufspessimisten in der Anhängerschaft. Mit dem Aufstieg werde nichts mehr schiefgehen, verspricht Kenan Karaman: „Wir haben drei Matchbälle – das Ding werden wir über die Linie bringen.“