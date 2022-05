Der FC Schalke 04 ist wieder zurück in der Fußball-Bundesliga. Nach einem dramatischen Spiel gegen St. Pauli, das an den Nerven aller Beteiligten zerrt, stehen die Königsblauen als Aufsteiger fest. In der Arena gibt es kein Halten mehr.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Football bloody hell! Nach einer Woche, in der die alte Weisheit von Sir Alex Ferguson auf Europas Fußballfeldern rauf und runter zitiert werden konnte, hat Schalke 04 am Samstagabend nicht nachstehen wollen und das verrückte Spiel hochleben lassen. Beim Matchball-Meeting mit dem FC St. Pauli zerrte der Gelsenkirchener Dramaklub mit aller Gewalt und Grausamkeit an den Nerven seiner Anhänger - bis um 22.25 Uhr der Schiedsrichter Marco Fritz die Begegnung beendete, und außer dem Aufschrei der Freude auch ein riesiges Seufzen der Erleichterung durch die königsblaue Gemeinde in aller Welt ging. Der unter Schmerz und Angst errungene 3:2-Sieg gegen die Hamburger beendet das Gastspiel in der zweiten Bundesliga - Schalke gehört in der nächsten Saison wieder der deutschen Oberklasse an.