Beim FC Schalke 04 endet seine Ära nach 27 Jahren, doch im deutschen Profifußball bleibt der Multifunktionär Peter Peters in den nächsten Jahren eine wichtige Figur. Er kann trotz seines überraschenden Ausscheidens beim Bundesligisten seine Ämter bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) und beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) für die Dauer seiner Wahl behalten. Das geht aus der Satzung des DFL e.V. hervor. Schalke hatte am Freitag bekanntgegeben, dass sich die Wege von Klub und Peters am 30. Juni trennen.

Bei der DFL ist Diplomkaufmann Peters, 57, seit 21. August 2019 erster Stellvertretender Sprecher des DFL-Präsidiums und damit Stellvertreter von DFL-Chef Christian Seifert sowie Aufsichtratsvorsitzender der DFL GmbH. Die Amtszeiten betragen drei Jahre, sind nicht an eine Funktion bei einem Profiverein geknüpft und enden somit erst im August 2022. Zudem ist Peters DFB-Vizepräsident und sitzt in der Klublizenzierungskommission der Europäischen Fußball-Union Uefa.

DFB-Vizepräsident Peters hat sich als Sportfunktionär nach oben gearbeitet. Nach seinem BWL-Studium war er Fußballchef beim Magazin RevierSport, machte ein Volontariat bei der Westfälischen Rundschau in Dortmund und arbeitete als Sportredakteur bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Von 1991 bis 1993 war Peters Stellvertretender Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern, ehe er von 1993 an zunächst als Geschäftsführer gemeinsam mit Schalkes früherem Manager Rudi Assauer und Finanzchef Josef Schnusenberg das neue und moderne Schalke mit aufbaute und prägte.

1994 stieg er in den Vorstand auf, verantwortete den Finanzbereich nach dem Ausscheiden von Schatzmeister Schnusenberg, der 2007 Vorstandschef wurde, allein. Das Trio Peters, Schnusenberg und Assauer baute in den 1990er Jahren das moderne Schalke mit neuer Satzung und Struktur auf. Der Uefa-Cup-Sieg als größter Erfolg der Vereinsgeschichte und der dauerhaften Präsenz in den europäischen Klubwettbewerben war das sportliche Werk, der Bau der 2001 eröffneten Veltins-Arena ihr bauliches Leuchtturm-Projekt.

So ist es durchaus ehrlich gemeint, wenn Schalkes mächtiger Aufsichtsratschef Clemens Tönnies dem treuen, von ihm nicht unbedingt geliebten Peters zum Abschied dankt. "Peter Peters hat in den vergangenen fast drei Jahrzehnten unseren Verein entscheidend mitgeprägt. Dabei hat er mutige und weitsichtige Entscheidungen zum Wohle des Clubs mitgetragen. Ohne ihn wäre der FC Schalke nicht der Verein, der er heute ist", betonte Tönnies.

Die Gründe für die - angeblich einvernehmliche - Trennung sind vielschichtig. Sicher kam sie nicht auf Betreiben von Peters zustande. Offenbar haben sich die Machtverhältnisse beim Revierklub zuletzt verschoben. Erst vor wenigen Wochen verlor auch der langjährige Medienchef Thomas Spiegel seinen Job. Nun hat es Peters erwischt, der es unter dem Strich trotz immer neuer Umsatz-Rekorde nicht schaffte, den riesigen Schuldenberg von fast 200 Millionen Euro abzubauen. Gleichwohl hinterlässt er ein großes Erbe, das nun andere erstmal besser verwalten müssen. "Um Schalke muss sich niemand sorgen machen", betonte Peters trotz der Turbulenzen zuletzt.

Ob die Zusammenarbeit der drei Vorstandsmitglieder Peters (Finanzen und Organisation), Alexander Jobst (Marketing und Kommunikation) und Jochen Schneider (Sport) zuletzt noch so harmonisch war, wie es nach außen dokumentiert wurde, ist offen. Der jüngste Fauxpas im Umgang mit den Dauerkartenbesitzern beim Thema Ticketrückerstattung, als Schalke eine Härtefall-Begründung von den Mitgliedern forderte, fällt zwar grundsätzlich in Peters Finanzbereich. Doch hakt es zuweilen auch an der Kommunikation, die wiederum hat Jobst zu verantworten. Ein weiterer Trennungsgrund könnten unterschiedliche Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung des Vereins sein. In der Corona-Krise, von der Schalke besonders betroffen ist, rückten zuletzt Pläne für eine Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung in den Fokus. Jobst ist ein klarer Befürworter, Peters eher Traditionalist, der stets die womöglich nicht mehr zeitgemäße Rechtsform des e.V. befürwortete.