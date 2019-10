Der Tag, an dem Schalke 04 zuletzt als Tabellenführer firmierte, liegt schon eine Weile zurück. Im Frühling 2010 gewann Felix Magaths Mannschaft in Leverkusen dank des brillanten Sturmduos Kevin Kuranyi/Jefferson Farfán 2:0 und ließ dadurch Louis van Gaals FC Bayern um zwei Punkte hinter sich. Dem siegreichen Team gehörten Spieler an, die damals nicht ahnen konnten, dass sie eines Tages Geschichte als Weltmeister und Champions-League-Gewinner schreiben sollten: Manuel Neuer, Joel Matip, Ivan Rakitic, Benedikt Höwedes. Eine Woche darauf lernten die euphorischen Schalker den Gültigkeitswert einer Tabellenführung am 28. Spieltag kennen, als der FC Bayern nach Gelsenkirchen kam und außer den drei Punkten auch wieder die Spitzenposition mit nach München nahm, wo sie wie üblich bis zum Schluss verblieb.

Am Samstagabend, vor dem Anpfiff des sogenannten "Topspiels" gegen den 1. FC Köln, haben die Nachfahren von Kuranyi & Co angeblich nicht gewusst, dass sie beste Aussichten darauf hatten, den verblichenen Jahrestag zu erneuern. Dass ihnen ein schlichter Sieg zumindest bis Sonntag zu Platz eins verholfen hätte, war nach Darstellung der Beteiligten vor der Partie kein Thema in der Kabine. Man wollte sich offenbar partout nicht nachsagen lassen, dass man das Mantra des Wettbewerbs - "Wir-denken-nur-von-Spiel-zu-Spiel" - für ein virtuelles Vergnügen außer Acht gelassen hätte, und schon gar nicht sollte der Eindruck entstehen, dass man womöglich an der Bürde eines außerordentlichen Ziels gegen Köln gescheitert wäre. "Es wäre schon schön gewesen, dass man da mal runterlacht", meinte Stürmer Guido Burgstaller später, "aber im Endeffekt ist es auch scheißegal." Die Tabelle lügt - auch so ließen sich seine Worte deuten.

Es bleibt im Dunkeln, ob der tendenziell enttäuschende Schalker Auftritt beim 1:1 gegen den Vorletzten Köln die Folge einer psychologischen Verhinderung war oder bloß das Resultat eines gewöhnlichen Bundesligaspiels, in dem sich der Außenseiter gut wehrte. Zumindest den Kölnern hatte die Ausgangslage einen weiteren Motivationsschub verschafft, wie Angreifer Simon Terodde berichtete: "Die Schalker hätten Tabellenführer werden können - da hat es uns Spaß gemacht, alles reinzuwerfen."

Knapp 20 Minuten hatten die Schalker nach ihrer 1:0-Führung die Blitztabelle angeführt, ehe Jonas Hector in der Nachspielzeit doch noch zum überschwänglich bejubelten 1:1 (90.+1) traf. In Dortmund wäre dieses Missgeschick Anlass für eine Mentalitätsdebatte erster Güte gewesen, denn gleich zwei Pflichtverletzungen gingen dem Treffer voraus. Bei der Szene, die zum Eckstoß führte, hatte Schalke-Verteidiger Salif Sané ohne triftigen Grund seinen Posten verlassen. So kam der eingewechselte Anthony Modeste in Position, und es grenzte bereits an ein Wunder, dass Torwart Nübel dessen platzierten Schuss abwehren konnte. Anschließend kam der am ersten Pfosten platzierte Torschütze Hector auch deshalb zum Ball, weil er nicht vorschriftsmäßig doppelt abgesichert war - sein Gegenspieler Ahmet Kutucu hatte die Hereingabe obendrein falsch berechnet.

Schalkes Trainer David Wagner brauchte keine lange Besinnung, um die Begegnung von Theorie und Praxis rational einzuordnen. Weder strengte er eine Befindlichkeitsdebatte an, noch kam er auf den Nebeneffekt des Tabellenstands zu sprechen. Gelassen ließ er die sportlichen Tatsachen wirken: "Jetzt können wir darüber philosophieren, wie viele Torchancen wir vergeben haben, unsere Chancenverwertung war nicht gut", sagte er in Erinnerung an das halbe Dutzend erstklassiger Kontergelegenheiten, das seine Mannschaft nach dem 1:0 durch Suat Serdar (71.) nicht zu nutzen wusste. Im gleichen Gedankenzug stellte er jedoch fest, dass dieses 1:1 schon deshalb "ein faires Resultat" war, weil seine Elf gegen ein einheitliches und einsatzfreudiges Kölner Team nur dank eines Bonus-Spielers die Freuden der 1:0-Führung hatte genießen dürfen: "Wir hatten Alexander Nübel", sagte Wagner wie sein Vorgänger Magath, der einst dieselben Worte sprach - bloß, dass er damals Neuer feierte.

Der Torhüter Nübel besitzt die seltene Gabe eines Mittelstürmers, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Als der Kölner Verteidiger Kingsley Ehizibue nach zwanzig Minuten das unvermeidliche 1:0 für den FC vor sich hatte, beförderte er den Ball nicht ins offene Tor, sondern zielte auf den einsam dastehenden, offenbar magnetischen Nübel. Ähnliche Szenen wiederholten sich während der zweiten Hälfte, immer wieder gab Nübel den Kölnern das Gefühl, dass sie machen könnten, was sie wollten - sie würden sowieso an ihm scheitern.

Ansonsten war kein Klassenunterschied zwischen dem designierten Spitzenteam Schalke und dem zuletzt demoralisierten Aufsteiger Köln auszumachen. Die heimischen Besucher fühlten sich in der ersten Hälfte in alte Zeiten versetzt, die sie nicht vermisst hatten - in die Zeiten des Abstiegskampfs der Vorsaison. Schalke zeigte sich nicht imstande, ein Angriffsspiel aufzuziehen, die auf sechs Positionen mutig umformierten Kölner - unter anderem mit dem 18-jährigen Saisondebütanten Noah Katterbach als Linksverteidiger - gingen cleverer und zielstrebiger vor.

Wagners Eingriffe in der Pause änderten das Bild. Mit Weston McKennie anstelle des quasi unbeteiligten Mark Uth kam Energie in den Schalker Angriff, mit Amine Harit auf der Zehnerposition kam Esprit dazu. Die Führung war folgerichtig und trotzdem glücklich - Vorlagengeber Sané durfte nur dank der Gnade von Schiedsrichter Tobias Welz noch mitspielen. Und in der Tat war es dann auch fair, dass Hector noch das 1:1 glückte und den Kölnern ungeachtet ihres couragierten Auftritts eine debattenbeladene Länderspielpause ersparte. "Dann hätte uns die gute Leistung nicht geholfen - das glaubt einem ja irgendwann keiner mehr", sagte Simon Terodde.

Am Sonntag musste der Kölner Retter Hector dann allerdings dem Bundestrainer für die Länderspiele dieser Woche absagen - wegen muskulärer Beschwerden. Kurioserweise wurde dafür der Schalker Torschütze Suat Serdar von Jogi Löw nachnominiert - für den 22-Jährigen ist es das Debüt bei der A-Nationalmannschaft.