Von Javier Cáceres, Leipzig

Manchmal, sagt der brasilianische Fußballprofi Lucas Taylor, bleibe ihm nur die Flucht in die Stille - dann, wenn er mit seinen Mannschaftskameraden des ukrainischen Meisters Schachtjor Donezk in der Kabine sitzt und mitbekommt, wie die anderen über die Orte reden, in denen der Krieg tobt und wo sie Familienangehörige oder Freunde haben. Ein wenig Russisch hat er mal gelernt, vor Jahren schon, aber, sagt er in den Bildschirm seines Handys: "Ich lasse sie dann lieber alleine. Es ist eine sehr delikate Angelegenheit. Wissen Sie", fügt Taylor an, "ich bin nicht sonderlich religiös. Aber ich glaube an Gott. Und ich bete, dass der Krieg endlich aufhört."