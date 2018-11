26. November 2018, 19:47 Uhr Schach-WM So funktioniert der Tie-Break

Am Mittwoch wird der Schach-Weltmeister im Tie-Break ermittelt. Magnus Carlsen und Fabiano Caruana müssen im Schnell- und Blitzschach antreten. Im Extremfall kommt es zur Armageddon-Partie.

In der zwölften Partie der Schach-WM bot Weltmeister Magnus Carlsen seinem Herausforderer Fabiano Caruana das Remis an - obwohl Carlsen mit den schwarzen Steinen die bessere Stellung hatte. Das hatte einen Grund, denn dadurch endeten alle zwölf Spiele der Schach-WM ohne Sieger und der neue Weltmeister wird am kommenden Mittwoch im Tie-Break ermittelt.

In diesem Tie-Break wird Schnell- und Blitzschach gespielt - eine Spezialität von Magnus Carlsen. Zweimal war der Norweger Weltmeister im Schnell-, dreimal im Blitzschach. Er gilt als Favorit gegen Caruana, zuletzt sicherte sich Carlsen 2016 gegen den Russen Sergej Karjakin den WM-Titel im Tie-Break.

Konkret werden am Mittwoch vier Schnellschach-Partien mit einer Bedenkzeit von 25 Minuten plus 10 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug gespielt. Falls danach kein Gewinner feststeht, es also 2:2 steht, folgen bis zu zehn Blitz-Mini-Matches mit fünf Minuten pro Spieler und drei Sekunden Zeitgutschrift pro Zug. Es werden immer zwei Blitzschach-Partien gespielt, gibt es danach einen Sieger, ist derjenige Weltmeister. Gibt es keinen Sieger, werden erneut zwei Blitz-Matches gespielt, und so weiter. Insgesamt können fünfmal zwei Blitz-Partien gespielt werden.

Falls danach immer noch kein Sieger feststeht, folgt eine Armageddon-Partie, in der Weiß fünf Minuten Bedenkzeit hat, Schwarz allerdings nur vier. Dafür muss Weiß diese finale Partie gewinnen. Erreicht Schwarz mit einer Minute weniger ein Remis, würde auch das zum WM-Titel reichen. Der Preisfonds beträgt eine Million Dollar. Die Verteilung ist 60 Prozent für den Sieger, 40 Prozent für den Verlierer.