Die Schach-WM richtet sich vor allem an ein Streaming-Publikum. Am Spielort bemerkt sie kaum jemand. Beobachtungen aus Genf, wo sich die Kontrahenten belauern – und ein paar Fans von der Balustrade schauen.

Vor dem ersten Zug einer Partie bei der Schachweltmeisterschaft gibt es eine kurze Zeit, in der alles möglich scheint und noch nichts passiert ist. Es sind fünf Minuten, in denen sich die Spannung zwischen den Kontrahenten, die bereits am Brett sitzen, immer weiter steigert, so lange, bis der Schiedsrichter an den Tisch tritt und die Taste auf der Schachuhr drückt, um die Partie endlich in Gang zu setzen.