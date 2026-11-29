Titelverteidiger Gukesh Dommaraju hat mit einem schweren Patzer dafür gesorgt, dass nicht auch die fünfte Partie dieser Schachweltmeisterschaft mit einem Remis geendet ist. Den fatalen Fehler beging der 20-Jährige beim 31. Zug: Er bot seinem Gegner Javokhir Sindarov einen scheinbar harmlosen Damentausch an, der jedoch dazu führte, dass der Herausforderer einen sogenannten Freibauern gewann. Sindarov hätte sich seine Dame also innerhalb kürzester Zeit zurückholen können, indem er mit einem seiner Bauern bis auf die gegnerische Grundlinie vordringt. Gukesh gab, nachdem er den Fehler erkannt hatte, jedoch vorher auf.

„Ich dachte, dass alles gut ist“, sagte der Weltmeister auf der anschließenden Pressekonferenz. Zu spät sei ihm aufgefallen, dass er nach dem Damentausch „gefesselt“ sei: „Dafür wurde ich bestraft.“ Javokhir Sindarov sagte, er freue sich über den Sieg, „aber es sind noch neun Runden zu spielen“. Gukesh wird das Risiko jetzt, wo er in Rückstand geraten ist, erhöhen müssen. Bei der Schach-WM gibt es für jeden Sieg einen Punkt, bei Remis wird der Punkt geteilt. Wer zuerst 7,5 Punkte hat, ist Weltmeister. Nach zuvor vier Unentschieden steht es nun 3:2 für Sindarov.

Schach-WM : Gukesh patzt: Sindarov geht mit erstem Sieg in Führung Lange sieht es in der fünften WM-Partie nach dem fünften Remis aus – dann bietet der Weltmeister einen fatalen Damentausch an. Und der Herausforderer nimmt die Einladung an. Die Partie zum Nachspielen ...

Eine Erklärung für seinen Aussetzer hatte Gukesh unmittelbar nach der Partie nicht parat, „Fehler passieren aus vielen Gründen“, sagte er. Doch die gut dreieinhalb Stunden, die dem entscheidenden 31. Zug vorausgegangen waren, dürften ihren Teil beigetragen haben. Gukesh war nicht gut in die Partie gestartet, schon über seinen zweiten Zug dachte er mehr als acht Minuten nach. Es folgten weitere sehr lange Denkphasen, sodass er schon nach dreizehn Zügen weit über die Hälfte seiner zweistündigen Bedenkzeit, die die Kontrahenten für die ersten 40 Züge haben, verbraucht hatte. Die Partie sei „nicht sehr komfortabel“ gewesen, so drückte Gukesh es auf der Pressekonferenz aus.

Sindarov und sein Team gehen davon aus, dass sie im freien Spiel Vorteile haben

Sindarov hatte offenkundig beabsichtigt, möglichst rasch eine Stellung auf das Brett zu bekommen, die für beide Spieler Neuland ist – vermutlich, weil er und sein Team inzwischen davon ausgehen, dass er im freien Spiel Vorteile hat. Gukesh war bislang stets hervorragend vorbereitet gewesen. Diesmal nicht: Sindarovs Plan ging auf, die Analyse-Tools wiesen früh einen leichten Vorteil für ihn aus, doch auch der Usbeke spielte nicht so genau wie in den Tagen zuvor. Auch für ihn wurde es wohl zwischenzeitlich zu kompliziert. Gukesh gelang es, die Nachteile, der er nach der Eröffnung hatte, auszugleichen.

Es lief alles auf das fünfte Remis nacheinander hinaus – bis der 31. Zug kam. Weil Gukesh erschöpft war vom ständigen Verteidigen unter Zeitnot? Sindarov jedenfalls schaltete anschließend schnell, er tauschte die Damen, und auch wenn Gukesh nicht bereit war, sofort aufzugeben, war die Entscheidung über diese Partie längst gefallen, als der Weltmeister dem Herausforderer nach dessen 47. Zug die Hand reichte. Ein „Notfall“ sei dieser Rückstand noch nicht, betonte Gukesh bei der Pressekonferenz, während der er auffallend gefasst wirkte. Während der Partie, als er sich nach seinem Patzer in den Ruheraum begab, sah man, wie er sich die Hand vor den Mund hielt. Da wirkte der Weltmeister kurzzeitig geschockt von sich selbst.

Jetzt im Vorteil: der Usbeke Javokhir Sindarov in Genf. Salvatore Di Nolfi/Keystone/dpa

Völlig neu ist diese Situation allerdings nicht für Gukesh Dommaraju: Auch bei der Weltmeisterschaft in Singapur vor zwei Jahren, als er auf den Chinesen Ding Liren traf, geriet Gukesh in Rückstand. Er verlor gleich die erste Partie – und glich in Runde drei wieder aus. Auf eine solch schnelle Antwort wird er auch jetzt hoffen, allein schon, damit in der Rückschau nicht noch eine ganz andere Parallele zum WM-Match 2024 gezogen wird.

In Singapur nämlich unterlief Gegner Ding ein fast identischer Patzer wie diesmal Gukesh: In einer ganz und gar ausgeglichenen Stellung bot Ding einen Tausch der Türme an – und ermöglichte Gukesh somit einen Freibauern. Wenig später gab Ding auf. Der entscheidende Unterschied: Dies geschah in der letzten Runde des Matches, Ding hatte gar keine Möglichkeit mehr, seinen eigenen Fehler wieder auszubügeln. Gukesh hingegen wird schon am Montag erneut auf Sindarov treffen (15 Uhr/Liveticker auf sz.de). Die Schachweltmeisterschaft hat soeben Fahrt aufgenommen.