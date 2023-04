Jan Nepomnjaschtschi hat seine Führung bei der Schach-Weltmeisterschaft gegen Ding Liren verteidigt. Beide Kontrahenten einigten sich am Montag in Astana in der elften Partie nach 39 Zügen auf ein Remis, das vierte nacheinander. Nepomnjaschtschi führt mit 6:5 Punkten. Dem Russen fehlen damit gegen den Chinesen noch eineinhalb Punkte bis zum Titelgewinn. "Ich sollte alles geben, um den Job zu machen", sagte Nepomnjaschtschi. "Natürlich ist es noch nicht vorbei." Das nächste Duell der beiden Titel-Kontrahenten findet an diesem Mittwoch statt.