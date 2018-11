12. November 2018, 08:00 Uhr Schach-Weltmeisterschaft Schach-WM 2018 live - Carlsen gegen Caruana im Liveticker

Showdown in London: Titelverteidiger Magnus Carlsen und Herausforderer Fabiano Caruana spielen um die Schach-Weltmeisterschaft. Verfolgen Sie das Duell in unserem Liveticker.

Es ist ein Duell auf Augenhöhe: Schach-Weltmeister Magnus Carlsen (Elo: 2835) will in London seinen Titel gegen den Herausforderer Fabiano Caruana (Elo: 2832) verteidigen. Caruana zeigte sich in den letzten Monaten vor der WM in starker Form und kann dem Norweger ernsthaft gefährlich werden.

Die Schach-WM im Liveticker

12 Partien sind angesetzt, um den neuen Schach-Weltmeister zu ermitteln. Für eine gewonnene Partie erhält der Sieger einen Punkt, bei einem Unentschieden erhalten beide Spieler jeweils einen halben Punkt - wer zuerst mindestens 6,5 Punkte erspielt hat, ist Schach-Weltmeister 2018.

Schach-Großmeister Stefan Kindermann kommentiert auf SZ.de alle Partien im Liveticker. Über ein interaktives Schachbrett können Sie die Züge live nachverfolgen und sich danach noch einmal durch die Partien klicken.

Alle Partien und Liveticker hier im Überblick: