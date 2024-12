14 Partien, hunderte Züge – und am Ende ein einziger Fehler, der die WM entscheidet. Das Finale der Schach-WM steht für die Faszination einer Sportart und erinnert an historische Momente.

Kommentar von David Kulessa

Der Präsident des russischen Schachverbandes wittert Betrug. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, fordert Andrey Filatov eine Untersuchung des Weltverbandes Fide zum Ausgang des WM-Matches zwischen Gukesh Dommaraju und Ding Liren. Sein Anhaltspunkt dafür ist ein einziger Zug dieses Kampfes über 14 Runden: „Dass ein erstklassiger Spieler die Position verliert, in der sich Ding Liren heute befand, wirft viele Fragen auf und scheint gewollt zu sein“, so Filatov am Donnerstag.