Von Johannes Aumüller, Astana

So langsam scheint Ding Liren die neue Rolle richtig Spaß zu machen. Der Chinese gehört schon länger zur Weltelite des Schachsports, und in der Regel trat er in dieser Zeit als eher schüchterner Typ auf. Doch bei der WM in Astana wirkt der 30-Jährige plötzlich ungemein offenherzig. Bei den Pressekonferenzen plaudert er sogar über Privates, und gerne legt er mal einen lockeren Spruch bei.