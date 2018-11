26. November 2018, 19:47 Uhr Schach-WM Kein Sieger in zwölf Partien - Showdown am Mittwoch

Auch das zwölfte Spiel der Schach-WM endet remis. Magnus Carlsen bietet in einer besseren Stellung überraschend das Remis an, das Caruana annehmen muss.

Damit wird der Weltmeister am kommenden Mittwoch im Tie-Break gekürt.

Im Tie-Break wird Schnell- und Blitzschach gespielt - eine Spezialität von Magnus Carlsen.

Magnus Carlsen und Fabiano Caruana haben sich in der zwölften Partie der Schach-WM in London wieder remis getrennt. Der Weltmeister aus Norwegen bot am Montag in London aus klar besserer Stellung die Punkteteilung an, die der US-Amerikaner Caruana nicht ablehnen konnte. Die Entscheidung über den Titel fällt nach einem Ruhetag am Mittwoch im Tie-Break von 16 Uhr an.

Im Tie-Break aus Schnell- und Blitzschach sieht sich Weltmeister Carlsen als klaren Favoriten, sonst hätte er das Remis mit dem Angebot nicht forciert. 2016 verteidigte er auf die gleiche Weise seinen Titel, als er den Russen Sergej Karjakin mit 3:1 in den vier Schnellschachpartien besiegte.

Caruana eröffnete am Montag wie zuvor mit dem Doppelschritt des e-Bauern und Carlsen antwortete mit der Sizilianischen Verteidigung. Die Großmeister folgten der gleichen Variante aus Partie acht und zehn. Es war der Weltmeister, der im achten Zug mit dem Rückzug des Springers nach e7 statt b8 von den Vorgängern abwich. Carlsen war für diese Variante besser vorbereitet. Der Herausforderer hatte Probleme, eine gute Aufstellung zu finden und brachte seinen König am Damenflügel unter.

Im Gegenzug schaffte es Carlsen, durch gezielte Bauernvorstöße immer mehr Raum zu erobern und seinen Gegner einzuengen. Im 31. Zug bot der Weltmeister überraschend ein Remis an, obwohl er die bessere Stellung und deutlich mehr Bedenkzeit übrig hatte.