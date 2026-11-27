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Stefan Kindermann ist internationaler Schachgroßmeister, Geschäftsführer der Münchner Schachakademie (derzeit finden dort Online-Kurse statt) und Mitbegründer sowie Vorstand der Münchner Schachstiftung, die insbesondere benachteiligte Kinder fördert. Als Schachprofi war Kindermann neunmaliger deutscher Mannschaftsmeister und hat an acht Schacholympiaden sowie einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Mit Robert von Weizsäcker hat er aus den Erfolgsstrategien der Schachgroßmeister das Strategiemodell „Königsplan“ entwickelt und vermittelt dieses Konzept an Führungskräfte in Form von Vorträgen und Seminaren. Seit über 30 Jahren schreibt Kindermann Kolumnen in der SZ – natürlich über Schach.